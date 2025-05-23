歐盟反傾銷調查盯大陸輪胎 一旦遭課稅對產業打擊重大

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
歐盟執委會（European Commission）因應業界投訴，宣布對從大陸進口的乘用車和輕型卡車輪胎啟動反傾銷調查。（美聯社）
歐盟執委會（European Commission）因應業界投訴，宣布對從大陸進口的乘用車和輕型卡車輪胎啟動反傾銷調查。（美聯社）

歐盟執委會因應業界投訴，宣布對從大陸進口的乘用車和輕型卡車輪胎啟動反傾銷調查，如果確定中方傾銷損害歐洲業界，可向大陸車胎徵收反傾銷稅。分析指出，本次反傾銷調查，預估將對大陸PCR（用於日常民用車輛的輪胎）造成重大打擊。

歐盟統計，去年從大陸進口的乘用車和輕型卡車輪胎總值超過180億歐元（約新台幣6,114億元）。此次調查的啟動源於歐盟輪胎產業先前提出的投訴，歐盟輪胎產業指控大陸傾銷產品損害了歐盟輪胎生產商的利益。

此調查應在啟動後14個月內結束。如果期間確定傾銷行為造成損害，可在八個月內採取臨時反傾銷措施。

據法新社報導，歐盟委員會發表聲明指出，輪胎產業聲稱其在14個歐盟成員國中直接僱用了7.5萬名員工，並且支撐了歐盟龐大的汽車產業。歐洲輪胎產業並指出，用於乘用車和輕型卡車輪胎的輪胎正以不切實際的低價被「傾銷」或進口到歐洲。

大陸專注報導輪胎產業的「車轅車轍網」指出，本次反傾銷調查，預估將對大陸PCR（用於日常民用車輛的輪胎）造成重大打擊。

2017年歐盟對陸產TBR（用於貨車、公車等商用車的輪胎）雙反之前，大陸TBR占歐盟進口的64%。雙反後跌至如今的14.5%，當年歐盟對大陸TBR雙反，也是由反對不公平輪胎進口聯盟提起申請的。

2024年以來，墨西哥對大陸輪胎徵收14.82%反傾銷稅，巴西將乘用車輪胎進口關稅從16%提升至25%，南非對柬埔寨、泰國轉口輪胎啟動反規避調查，美國則對東南亞輪胎產能徵收36%-49%的對等關稅，導致大陸輪胎出口成本激增。多重圍剿下，大陸輪胎行業壓力沉重。

中國橡膠工業協會對393家重點會員企業的統計數據，今年第1季，大陸橡膠行業實現出口交貨值人民幣429.16億元，增長6.57%，增幅較去年同期減少9.1個百分點。

歐盟 反傾銷

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