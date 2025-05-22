小米休旅車YU7亮相 要壓倒特斯拉Model Y

小米22日晚間舉行15周年戰略新品發布會中首度亮相SUV休旅車YU7，定位豪華高性能SUV，將於7月上市，小米董事長雷軍表示，YU7對特斯拉Model Y具備壓倒性優勢，預計定價將賣到人民幣30幾萬元。

雷軍介紹，小米YU7的中文名為「小米御7」，寓意「陸地戰車，御風而行」共推出三個版本，包括單電機後驅、雙電機四驅、雙電機高性能四驅版本。

續航方面，小米YU7續航最高可達835公里，搭配96.3度磷酸鐵鋰電池。新車全系搭載800V碳化矽高壓平台，最大充電倍率5.2C，15分鐘最快補能620公里。

在發布會現場經過與特斯拉Model Y三款車型逐一對比後，雷軍表示，從動力，續航、豪華配置來看，小米YU7 Max版非常領先，對特斯拉Model Y具備壓倒性優勢。

智慧化方面，雷軍介紹，Xiaomi HyperVision讓駕駛員在駕駛途中，不需要切換視角，一眼看清所有重要行車資訊。

小米YU7搭載全新一代輝達DRIVE AGX Thor™車載計算平臺，擁有700 TOPS算力，同時全系搭載1顆雷射雷達、1顆4D 毫米波雷達，11個高清攝像頭以及12個超聲波雷達。

在外觀方面，小米YU7 定位中大型SUV，長寬高分別為 4,999 mm、1,996 mm、1,600 mm，軸距 3,000 mm。雷軍介紹了小米YU7的四款配色，另5款將在之後的上市發佈會上推出。

雷軍還特別提到了近期較有爭議的門把手和風道設計，其中小米YU7採用全新的電動內翻門把手，當打開開關後，使用者靠近車旁無需按壓，門把手能自動內翻。

據雷軍介紹，小米汽車首款車型小米SU7自上市以來累計交付超過25萬8,000台。

小米YU7定位豪華高性能SUV，將於7月正式上市。全系超長續航、全系標配小米天際屏全景顯示、全系標配連續阻尼可變減振器、全系標配雷射雷達。

雷軍表示，把車做好看的秘訣：比例、色彩。比例方面，1:3 頭身比，3x 輪軸比，2.1x 輪高比，1.25x 寬高比，275mm 後寬胎，車身自頻寬體。同時，配備鏤空水滴大燈、光環尾燈，電動內翻門把手。顏色方面，推出寶石綠，鈦金屬色、熔岩橙，未來還有五款顏色。

內飾方面，天際屏全景展示，交互更智慧、更符合直覺。前排大空間，搭載零重力座椅、支援座椅按摩。配置方面，鎧甲籠式鋼鋁混合車身升級，2200MPa小米超強鋼，強度全面提升。

輔助駕駛方面，首次搭載輝達Blackwell架構，算力達到700TOPS，高清攝像頭11個，超聲波雷達12個，均為全系標配。

談到定價，雷軍表示，有網友提到19萬9，這是不可能的，對標Model Y的配置，賣到30幾萬差不多，小米YU7將於今年7月正式上市，屆時將公布售價。