小米自研晶片要對標蘋果 五年投資2,000億研發

小米22日晚間舉行15周年戰略新品發表會，推出多款新品，包括手機SoC晶片小米玄戒O1、小米15SPro、小米平板7Ultra、小米首款SUV汽車─小米YU7等。

華爾街見聞報導，在小米自研晶片方面，玄戒O1旗艦處理器首次亮相，這是小米自主研發設計，首發搭載第二代3奈米先進工藝製程，190億電晶體，晶片面積僅109mm²，採用16核GPU，搭載最新Immortalis-G925。小米15S Pro手機、平板7 Ultra、小米手表S4全部搭載小米自主研發設計的玄戒晶片。

小米董事長雷軍在發表會中表示，小米的晶片要對標蘋果，小米未來五年還預計再投入人民幣2,000億元研發費用，較過去五年（2021-2025年）的1,020億元研發投入實現翻倍。

雷軍說，大晶片（SoC）業務的生命週期很短，一年一反覆運算，到了第二年就過時、貶值了，所以如果沒有足夠的裝機量，再好的晶片也是賠錢的買賣。這就要求大晶片必須在一兩年時間裡賣到上千萬台，只有到這個規模，才能生存下去。

雷軍表示，過去十幾年裡，在大晶片領域可能死掉了上百家公司，今天能做先進製程SoC的，全球只有三家，對小米這樣的後來者來說，這件事難於登天。像玄戒O1採用的3奈米製程工藝的晶片，每一代大約投資10億美金左右，如果只賣100萬台的話，僅研發成本就超過了1,000美金。

除了高昂的研發成本外，雷軍說，小米作為（造芯者）後來者，一剛開始肯定不完美，總會被嘲笑，被懷疑，這些都是意料之中的事情，但他相信，這個世界終究不會是強者恒強，後來者總有機會的。玄戒O1只是一個開始，小米做好了準備，無論前方有多少困難，都絕不放棄。

小米表示，要成為一家偉大的公司，繞不開晶片業務。並透露研發玄戒O1晶片的過程「還是非常艱難」。四年多時間，截至今年4月底，玄戒累計研發投入已超過人民幣135億元。目前，研發團隊已超過2,500人，今年預計研發投入將超過人民幣60億元。

小米並發表最新手機小米15SPro，定價人民幣5,499元起，強調夜景視頻效果全面進階，主流遊戲重載運行，溫度顯著降低。搭載「翼型環形冷泵Pro」散熱系統，同時支援4K全焦段夜景視頻。支援UWB超寬頻互聯技術，空間感知能力大幅提升，精準測量設備間的距離。