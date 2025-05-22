快訊

家寧稱是他主動放棄頻道、營利和車子 Andy強硬反擊了

樂於令人難堪？川普二度突襲外賓 外媒籲各國領袖：訪問白宮三思

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟啟動反傾銷調查 陸輪胎行業恐臨重大打擊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
歐盟執委會（European Commission）因應業界投訴，宣布對從大陸進口的乘用車和輕型卡車輪胎啟動反傾銷調查。（美聯社）
歐盟執委會（European Commission）因應業界投訴，宣布對從大陸進口的乘用車和輕型卡車輪胎啟動反傾銷調查。（美聯社）

歐盟執委會（European Commission）因應業界投訴，宣布對從大陸進口的乘用車和輕型卡車輪胎啟動反傾銷調查，如果確定中方傾銷車胎、損害歐洲業界，可向大陸車胎徵收反傾銷稅。分析指出，本次反傾銷調查，預估將對大陸PCR（用於日常民用車輛的輪胎）造成重大打擊。

歐盟統計指，去年從大陸進口的乘用車和輕型卡車輪胎總值超過180億歐元。根據法新社及歐盟委員會網站，歐盟委員會發表聲明指出，輪胎產業聲稱其在14個歐盟成員國中直接僱用了7.5萬名員工，並且支撐了歐盟龐大的汽車產業。歐洲輪胎產業並指出，用於乘用車和輕型卡車輪胎的輪胎正以不切實際的低價被「傾銷」或進口到歐洲。

這份聲明稱，此次調查的啟動源於歐盟輪胎產業先前提出的投訴，歐盟輪胎產業指控大陸傾銷產品損害了歐盟輪胎生產商的利益。

調查應在啟動後14個月內結束。如果期間確定傾銷行為造成損害，可在8個月內採取臨時反傾銷措施。

大陸專注報導輪胎產業的「車轅車轍網」指出，本次反傾銷調查，預估將對大陸PCR（用於日常民用車輛的輪胎）造成重大打擊。2017歐盟對陸產TBR（用於貨車、公車等商用車的輪胎）雙反之前，大陸TBR佔歐盟進口的64%。雙反後跌至如今的14.5%，當年歐盟對大陸TBR雙反，也是由反對不公平輪胎進口聯盟提起申請的。

2024年以來，墨西哥對大陸輪胎徵收14.82%反傾銷稅，巴西將乘用車輪胎進口關稅從16%提升至25%，南非對柬埔寨、泰國轉口輪胎啟動反規避調查，美國則對東南亞輪胎產能徵收36%-49%的對等關稅，導致大陸輪胎出口成本激增。多重圍剿下，大陸輪胎行業承壓顯著。

中國橡膠工業協會對393家重點會員企業的統計數據，今年第一季，橡膠行業實現出口交貨值人民幣429.16億元，增長6.57%，增幅較前一年同期減少9.10個百分點。

歐盟 反傾銷

延伸閱讀

韓國擬對台灣、大陸石油樹脂 課反傾銷稅為期5年

國際外交團訪難民營 以軍開槍警告偏離批准路線 歐盟怒轟

對中電商小額包裹課稅 G7想跟進、歐盟想徵2歐元

因應美停止資助 歐盟將撥550萬歐元援自由歐洲電台

相關新聞

歐盟啟動反傾銷調查 陸輪胎行業恐臨重大打擊

歐盟執委會（European Commission）因應業界投訴，宣布對從大陸進口的乘用車和輕型卡車輪胎啟動反傾銷調查，...

減輕房市壓力 大陸各地加速收購閒置土地

中國正加速收購已標售但未開發的閒置土地，減少房地產行業壓力，也為房企挹注資金。截至20日，各地收購數量接近3000筆，總...

美媒：中國多地爆發討薪潮 涵蓋教師、醫護等

美國自由亞洲電台報導，過去多日中國多地爆發集體討薪事件，涵蓋建築工人、教師、環境衛生清潔工人與醫護人員，反映出地方財政緊...

聯想集團發布2024/25財年業績 全年收入增長逾2成

聯想集團22日發布截至2025年3月31日的2024/25財年全年及第4季度業績，全年收入增長21.5%達690億美元，...

陸液化天然氣進口量「罕見下降」 竟因出口導向製造業需求減少

大陸是全球最大LNG（液化天然氣）進口國，但受到中美關稅戰衝擊，今年以來罕見出現進口量下降的現象。分析認為，大陸天然氣需...

中祭「反外國制裁法」警告：助美執行晶片禁令者違法

美國近期提出封殺中國晶片產業措施，接連引發中國商務部和外交部回應。商務部21日提出警告，任何組織和個人執行或協助執行美方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。