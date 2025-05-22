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減輕房市壓力 大陸各地加速收購閒置土地

中央社／ 台北22日電
大陸房市示意圖。中新社
大陸房市示意圖。中新社

中國正加速收購已標售但未開發的閒置土地，減少房地產行業壓力，也為房企挹注資金。截至20日，各地收購數量接近3000筆，總面積超1.33億平方公尺，總金額超過人民幣3500億元（約新台幣1兆4700億元）。

界面新聞今天報導，根據中指研究院，4月以來，各地公示擬使用專項債券收回收購存量（現有）閒置土地明顯加速。據不完全統計，截至5月20日，各地公示擬使用專項債收回收購存量閒置土地接近3000筆，總面積已超過1.33億平方公尺，總金額超3500億元。

其中廣東、湖南、福建等省市已完成部分專項債發行，合計發債金額接近550億元，約占擬收儲金額的比重為15%。

梳理公開報導，自然資源部2024年發出「關於運用地方政府專項債券資金收回收購存量閒置土地的通知」，指這是減少市場存量土地規模、改善土地供求關係、增強地方政府和企業資金流動性、促進房地產市場止跌回穩的關鍵舉措。

「通知」要求各地要「提高政治站位」，主動擔當作為，積極做好地塊篩選和項目儲備，推動專項債券資金加快落地。

根據「通知」，優先收回收購企業無力或無意願繼續開發、已供應未動工的住宅用地和商業服務用地。其他用途的土地，進入司法或破產拍賣、變賣程序的土地，因低效用地再開發或基礎設施建設等需要收回的土地，以及已動工地塊中規劃可分割暫未建設的部分，也可以納入收回收購範圍。

房地產 廣東 司法

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