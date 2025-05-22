聯想集團發布2024/25財年業績 全年收入增長逾2成

聯想集團22日發布截至2025年3月31日的2024/25財年全年及第4季度業績，全年收入增長21.5%達690億美元，創歷史第二高位，利潤同比增8%，達13.84億美元。第4財季，集團所有主營業務實現雙位數營收增長，驅動整體營收增長23%，保持強勁增長勢頭。

聯想集團董事長兼執行長楊元慶表示，剛剛過去的這個財年，是聯想歷史上業績最佳的年份之一，他對於過去1年，聯想在外部環境的重重挑戰之下，能取得如此強勁的業績感到非常自豪，「面向未來，儘管潮汐不由我們控制，但是聯想的航向，始終牢牢把握在我們的手中。」

分業務板塊來看，基礎設施方案業務方面，該財年收入及分部溢利分別上升13%及15%。其中，運維服務和項目與解決方案服務收入，分別增長24%及20%，這些業務受惠於設備即服務、混合雲雲解決方案的日益普及，以及集團的人工智能驅動的創新方案。

方案服務業務方面，該財年的收入大幅增長 63%，主要受惠於更多元化的客戶組合、企業業務復甦、非加速伺服器銷售擴張，以及搭載先進液冷技術等人工智能優化基礎設施產品的強勁需求。回顧財年下半年，基礎設施方案業務集團成功扭虧為盈，關鍵在於雲端與企業兩大業務的利潤貢獻提升。該業務集團報告同比減少虧損1.8億美元，但年度營運虧損為6,900萬美元。

智能設備業務方面，包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務，該財年收入增長13%，全球市占率增長1.2%至創紀錄的25%，在商業及消費市場均表現強勁。其中，在智能手機領域，摩托羅拉品牌的收入取得雙位數增長，於中國大陸以外的亞太區、歐洲、中東和非洲等區域市場表現強勁。

財報表示，研發開支增加13%至23億美元，研發人員占比達27.8%。在混合式人工智能的兩大基礎領域中，聯想於個人人工智能方面取得顯著進展，從硬體設計延伸至先進的軟體應用與服務，並推出AI NOW智能代理；在企業人工智能方面，利用混合式人工智能優勢解決方案，開發適用於企業及智慧城市的「超級智能體」，加速客戶智能化轉型。