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阿里雲加速大模型「出海」 阿里巴巴執行長吳泳銘：將以戰略級投入

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
阿里巴巴集團CEO、阿里雲智能集團董事長兼CEO吳泳銘22日表示，全球化是阿里雲的長期戰略，阿里雲將以戰略級投入，加速打造全球雲計算一張網。（圖／取自第一財經）
阿里巴巴集團CEO、阿里雲智能集團董事長兼CEO吳泳銘22日表示，全球化是阿里雲的長期戰略，阿里雲將以戰略級投入，加速打造全球雲計算一張網。（圖／取自第一財經）

阿里巴巴集團CEO、阿里雲智能集團董事長兼CEO吳泳銘22日表示，全球化是阿里雲的長期戰略，阿里雲將以戰略級投入，加速打造全球雲計算一張網。

吳泳銘22日在杭州參加「2025阿里雲中企出海大會」時表示，阿里雲將在3個方面加大投入。首先是加速打造全球的雲計算網絡，他表示，在阿里雲內部討論時，常常強調阿里雲唯一的產品其實就是一張雲計算的網絡，一張具備AI技術服務能力和全球競爭力的雲計算網絡，是阿里雲的長期目標。

其次，阿里雲會加速大模型「出海」，加速AI產品國際化，目前阿里通義已開源200多個模型，衍生模型數逾10萬個，吳泳銘介紹，「千問3」目前已支持119種語言，涵蓋眾多小語種和方言。阿里雲正在加速AI產品國際化，在增加海外AI基礎設施佈局的同時，加速部署通義、百鍊、PAI、大數據等AI應用所需產品。

阿里雲也將增強出海諮詢、技術和服務團隊建設，為陸企「出海」鋪路搭橋。吳泳銘表示，「阿里雲將以戰略級投入，為大陸企業出海提供一流的基礎設施、一流的技術和一流的服務。」

阿里巴巴先前宣布，未來3年將投入逾過人民幣3800億，用於雲和AI基礎設施建設，吳泳銘表示，阿里雲將加快打造覆蓋中國大陸、日韓、東南亞、中東、歐洲和美洲的全球雲計算網絡。

此外，阿里雲今年新開服7個數據中心，包括馬來西亞、阿聯、泰、韓、日、墨和菲律賓。目前，阿里雲在全球29個地域運營了87個可用區。

阿里巴巴集團 語言 東南亞 AI

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