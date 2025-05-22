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中國潮流玩具Labubu將成「超級IP」 小摩：預期海外銷售成長152%

中央社／ 上海22日電
泡泡瑪特（POP MART）推出角色Labubu，廣受消費者喜愛。中央社
泡泡瑪特（POP MART）推出角色Labubu，廣受消費者喜愛。中央社

摩根大通研究報告指出，泡泡瑪特旗下Labubu正崛起成為「超級IP」（具有商業價值的原創角色），搜尋熱度超過HelloKitty，預計今年海外銷售額年增率達152%。

據第一財經22日報導，摩根大通（俗稱小摩）研究報告指出，泡泡瑪特是中國IP商品市場領導者，旗下Labubu正崛起為超級IP，5月搜尋熱度超過HelloKitty，Labubu注重自主營運，透過盲盒形式吸引消費者、持續拓展聯名合作。

摩根大通預估，Labubu所在的THE MONSTERS系列銷售額將從2024年人民幣30億元（約新台幣135億元）成長至2027年140億元；2025年海外銷售額年增率將達152%，2025至2027年複合成長42%，將占2027年銷售額65%。

國鳴投資認為，Labubu所在的THE MONSTERS系列在2024年實現30億元銷售，年增率激增726%；今年第1季較去年同期銷售增幅為165%至170%，其中大中華區增幅95%至100%、海外增幅480%。

國鳴投資剖析，Labubu採取限量與盲盒模式，抽中隱藏款機率僅0.69%，可以激發消費者重複購買卻又欲罷不能的慾望，透過抖音、Instagram、臉書、小紅書等大量社交話題，成為一種「社交貨幣」。

泡泡瑪特海外市場成長快速。據第一財經4月報導，泡泡瑪特2024年實現整體營收130.4億元，年增率106.9%，其中海外與香港、澳門、台灣業務營收共計50.7億元，年增率375.2%，營收占比近4成。

報導指出，泡泡瑪特海外業務收益持續成長，今年第1季較去年同期增加475%至480%，其中美洲市場收入年增率達895%至900%、歐洲市場年增率達600%至605%、亞太地區年增率達345%至350%。

消費者 泡泡瑪特 摩根

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