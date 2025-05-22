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中國最新青年失業率降至15.8% 創4個月新低

中央社／ 台北22日電

中國國家統計局日前發布4月份分年齡組失業率數據，全國城鎮不包含在校生的16到24歲勞動力失業率為15.8%，是今年以來最低。

財聯社20日報導，中國國家統計局發布4月份分年齡組失業率數據，全國城鎮不包含在校生的16到24歲勞動力失業率為15.8%，不包含在校生的25到29歲勞動力失業率為7.1%，不包含在校生的30到59歲勞動力失業率為4.0%。

今年1月、2月及3月全國城鎮不包含在校生的16到24歲勞動力失業率分別16.1%、16.9%及16.5%。

中國國家統計局此前公布，4月全國城鎮調查失業率為5.1%，比3月下降0.1個百分點。

中國國家發展改革委新聞發言人李超昨天在新聞發佈會上表示，將加快推出穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措，目前各有關部門正抓緊落實，大部分政策舉措將按計劃在6月底前推出。

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