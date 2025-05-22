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中國多家銀行調降存款利率 活存接近「零」

中央社／ 上海22日電
中國人民銀行。（中新社）
中國人民銀行。（中新社）

中國人民銀行調降5月貸款市場報價利率（LPR），連動中國6大國有銀行與股份制銀行跟進下調存款利率，1年期定存利率跌破「1字頭」；活存利率降為0.05%，趨近於「零」。

中國人民銀行20日調降5月貸款市場報價利率，中國6大國有銀行與招商銀行跟進調降存款利率；21日多家股份制銀行宣布下調存款利率，3年期、5年期定存利率下調25個基點，活存利率接近零利率水準。

據第一財經報導，中國6大國有銀行與招商銀行同步下調存款利率後，活存利率降為0.05%，趨近於零利率；1年期定存利率跌破1字頭，降為0.95%。

以股份制銀行浦發銀行為例，21日起新的存款利率顯示，活存利率為0.05%；定存利率3個月期、半年期、1年期、2年期均下調15個基點，分別為0.70%、0.95%、1.15%、1.20%，3年期、5年期下調25個基點達1.3%、1.35%。

「對老百姓最直接的影響就是存在銀行裡的存款利息變少，這或將降低存款的吸引力」，招聯首席研究員董希淼接受央視新聞採訪時說，這波存款利率下調後，活存利率趨近於零，1年期定存利率跌破1%，這將推動傳統儲蓄方式轉變。

董希淼認為，短期來說，民眾傳統儲蓄習慣還是主流；長期來看，如果存款利率持續降低，將會影響民眾的經濟行為和投資策略，有機會讓高儲蓄率下降，將儲蓄轉為消費和投資，轉投入更高收益的投資管道或願意提高消費水準。

長江日報報業集團轄下新媒體九派新聞報導指出，存款利率下調直接影響民眾的「錢袋子」，1年期定存利率跌破1%，相當於人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）1年定存收益不到100元，依賴存款利息的存戶勢必得轉入其他理財規劃。

利息 人民幣 中國人民銀行

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大陸利率下調 5月5年期和1年期LPR均下調10個基點

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