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香港通過穩定幣條例草案 預計今年生效

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港立法會21日通過《穩定幣條例草案》，以在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度。路透資料照
香港立法會21日通過《穩定幣條例草案》，以在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度。路透資料照

香港立法會21日通過《穩定幣條例草案》，以在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度。金融管理專員會適時就制度的詳細監管要求作進一步諮詢，條例預計今年內生效，爭取同期發出指引，讓業界有足夠時間了解發牌制度下的要求。

綜合港媒報導，《穩定幣條例》實施後，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照。相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。

相關人士也需要符合一系列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計和適當人選等要求。金融管理專員會適時就制度的詳細監管要求作進一步諮詢。

香港財庫局局長許正宇表示，條例著重風險為本，致力締造穩健的監管環境，不僅符合國際監管要求，亦為香港的虛擬資產市場提供穩定的基礎，推動行業的可持續發展，保障用戶的權益，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

香港金管局總裁余偉文指出，條例建立了一個風險為本、務實和靈活的監管制度。該局相信穩健和適切的監管環境可以締造有利條件，將支持香港穩定幣以至數碼資產生態圈的健康、負責任和可持續發展。

香港首間提供穩定幣「儲備銀行服務」的數位銀行眾安銀行（ZA Bank）表示，《穩定幣條例》為穩定幣市場帶來更清晰的規則和信心，對行業長遠發展具有積極意義。ZA Bank目前已積極與首批金管局穩定幣沙盒參與者展開具體合作。該行稱，目前已與多家潛在穩定幣發行人展開深入洽談，並準備隨時配合新政策下的發展需求。

香港 風險 資產

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