貿易戰暫歇後…晶片戰升溫 學者：半導體成中美競爭核心戰場

中美經貿關係緩和之際，高科技領域的角力卻進一步加劇，美國提出要封殺大陸晶片產業的措施，大陸則揚言反制。學者認為，半導體已成中美戰略競爭的核心戰場，即使整體貿易緊張局勢有所緩解，在高科技領域仍可能看到中美持續摩擦，也有學者認為美國短期內調整政策的可能性不高。

美國商務部工業暨安全局日前公告，警告業界使用大陸先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險。大陸商務部對此回應，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，都涉嫌違反大陸法律法規；大陸外交部長王毅表示，美方試圖對大陸晶片進行全面封殺，是赤裸裸的單邊霸凌。

聯合早報報導，新加坡國立大學李光耀公共政策研究所亞洲與全球化研究中心研究員鄭熹指出，半導體已成中美戰略競爭的核心戰場，即使整體貿易緊張局勢有所緩解，在高科技領域，仍可能看到中美持續摩擦，甚至可能升級。

上海復旦大學國際問題研究院教授趙明昊受訪時也說，中美關稅戰與科技戰是並行兩線。他認為川普政府此次舉措，反映出美國政府對大陸企業，尤其是華為在晶片技術方面取得實質性進展的擔憂，同時意在為接下來中美經貿談判製造籌碼。

儘管中美科技角力或將加劇，但新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝認為，這不會阻礙整體貿易談判，雙方似乎仍有足夠的政治意願達成某種協議，兩國在關稅戰中都承受相當沉重的代價。

此外，針對輝達執行長黃仁勳近日多次表態大陸晶片並不落後，以及呼籲美國放寬向大陸出口AI技術的限制，否則將讓華為等新興競爭對手搶占市場商機一事，趙明昊認為，這反映出美國業界與政府在人工智慧與先進晶片競爭問題上的認知差距。

美國政策是否可能調整，趙明昊說，「我們都在等待一個轉折點，即中國在晶片領域取得重大突破，這會讓很多美國對華出口管制舉措，變得既無效又毫無意義。」

鄭熹認為，美國短期內調整政策的可能性不高。這是因為華盛頓的相關政策不僅受商業利益驅動，更出於維護其戰略技術優勢的考量。