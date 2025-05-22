快訊

新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

京東方8.6代AMOLED產線 跨步

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
BOE成都8.6代AMOLED生產線項目，提前四個月啟動設備搬入。（科創板日報）
BOE成都8.6代AMOLED生產線項目，提前四個月啟動設備搬入。（科創板日報）

大陸首條8.6代AMOLED顯示器件生產線—BOE（京東方）成都8.6代AMOLED生產線項目，提前四個月啟動設備搬入，創下全球同世代產線建設效率新紀錄。

長期以來，全球高世代OLED產線主要由日韓企業主導，京東方8.6代AMOLED生產線的建設，打破國際壟斷，提升大陸在全球顯示產業中的話語權和競爭力

科創板日報指出，作為全球首批8.6代AMOLED生產線，京東方8.6代AMOLED生產線位於成都高新西區，總投資人民幣630億元，設計產能每月3.2萬片玻璃基板（尺寸2,290mm×2,620mm），是四川省投資體量最大的單體工業項目，主要生產筆記型電腦、平板電腦等智慧終端機高階觸控OLED顯示幕。

項目建成後，將助力成都成為全大陸最大的柔性面板生產基地。目前，BOE（京東方）已在成都、重慶、綿陽投建三條第六代柔性AMOLED生產線，再加上境內首條第8.6代AMOLED生產線的投建，未來將運行4條AMOLED生產線，進一步確立BOE（京東方）在OLED領域的領先地位。

競爭力

延伸閱讀

「全國通辦」新政實施後 「520」迎首個婚姻登記高峰

成都女醫下班後搬廢鐵稱「比醫院賺得多」 被質疑搏眼球

京東618下周二率先預熱 淘寶聯手小紅書推跨平台無縫購物

外賣大戰！不讓美團、京東專美於前 餓了麼發450億補貼加入戰局

相關新聞

大陸與東協 完成自貿區3.0談判

大陸與東協的自貿談判出現重要進展。大陸商務部官網昨日發布，「大陸—東協經貿部長特別會議」廿日以線上方式舉行，雙方經貿部長...

中美晶片戰升溫 陸發聲反制

美國近期提出封殺中國大陸晶片產業措施，接連引發大陸商務部和外交部回應。

陸投資歐洲 七年來首見成長

中國大陸去（2024）年在歐洲的投資較前年成長47%，達到100億歐元（約新台幣3,413億元），這是自2016年以來中...

沃爾瑪布局天津 華北最大門店開工

5月20日，美國全渠道零售商沃爾瑪在中國大陸華北地區經營面積最大的山姆會員商店（簡稱「山姆」）在天津舉行開工儀式，彰顯持...

台商推廚品體驗 鎖定高端客

近年全球經濟成長放緩，「消費降級」成為零售業一大挑戰，但看準大陸高淨值人群對生活「剛需」消費仍然堅挺，由台商與Bf平台合...

蜜蜂帶動 陸農產增收逾3千億元人民幣

5月20日是世界蜜蜂日。今年中國大陸主會場活動在北京知蜂堂蜂博園開幕，主題為「親蜜無間」。在現場，蜂產業專家、行業領袖共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。