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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

美要徵陸電池材料反補貼稅

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美中關稅風暴再起，美國商務部近日認定，自大陸進口的關鍵電池零組件存在不公平的補貼問題，決定將對大陸電池材料徵收反補貼稅。值得注意的是，這些材料是電動車電池的關鍵原料，其中包括石墨和矽等材料。

彭博指出，美國石墨生產商是要求華盛頓當局行動的請願者之一，生產商要求調查大陸的巨額補貼是否透過人為行動壓低價格使其更難競爭。共和黨近期推動的稅收改革計劃預計將取消電動車的消費者抵免，而大幅提升關稅則會進一步提高美國製造商的電動車成本。

報導並稱，大陸生產了全球大部份的石墨，據管理顧問公司Capstone表示，美國59%的天然石墨進口依賴大陸，68%的人造石墨進口依賴大陸。美國商務部亦發現，大陸製造商和出口商受惠補貼高達721%。其中，涉及企業包括湖州凱金新能源科技有限公司和松下電器全球採購（中國）有限公司。截至目前，這兩家公司尚未就此出回應。

美國商務部於當地時間20日宣布的初步反補貼關稅，旨在打擊大陸對於相關材料的補貼，不過，針對涉嫌不公平定價的其他項調查也在同步進行。

電動 美國 材料

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