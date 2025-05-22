中美晶片戰升溫 陸發聲反制

美國近期提出封殺中國大陸晶片產業措施，接連引發大陸商務部和外交部回應。

大陸商務部昨（21）日提出警告，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，都涉嫌違反大陸法律法規，須承擔法律責任；而大陸外交部長王毅則在20日一場會見中表示，美方試圖對大陸晶片進行全面封殺，是「赤裸裸的單邊霸凌」。

大陸商務部表示，美國商務部近日以所謂推定違反美出口管制為由，企圖在全球禁用大陸先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片，是典型的單邊霸凌和保護主義做法，美方作法違反國際法和國際關係基本準則，嚴重危害大陸發展利益。

商務部強調，美方措施涉嫌構成對大陸企業採取的歧視性限制措施，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反《反外國制裁法》等法律法規，須承擔相應法律責任。

根據大陸的反外國制裁法第12條，任何組織和個人不得執行或協助執行外國國家對中國公民或組織採取的歧視性限制措施‌。主要手段包括列入不可靠實體清單和禁止相關實體從事與中國有關的進出口活動及在中國境內新增投資‌。

美國商務部工業暨安全局12日公告，撤銷美國總統拜登政府時期一項針對先進運算半導體所採取的進一步出口管制措施，並表示「在世界任何地方使用華為昇騰晶片均違反美國出口管制法規」。

據大陸商務部，該論述在陸方透過中美經貿磋商機制與美方交涉後，調整為「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。