大陸、東協推進自貿區3.0 經貿部長會議達成共識 2025年底前正式簽署

大陸商務部昨（21）日宣布，中國—東協（東協10+1）經貿部長特別會議已透過線上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成自貿區3.0版談判。下一步，雙方將積極推進各自國內簽署批准程序，推動年底前正式簽署「中國—東協自貿區3.0版升級議定書」。

分析認為，「3.0版」全面完成談判意味著雙方合作站上一個新的起點，將促進雙方貿易規模擴大，推動RCEP與亞太經濟一體化進程，並堅持自由貿易與多邊主義，同時以確定性來對沖全球貿易的不確定性。

其中，「3.0版」主要升級內容包含數字（數位）經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等九個新增章節，有利於雙方在新形勢下推進更寬領域、更深層次的區域經濟一體化。

據了解，「中國—東協自貿區」於2010年建成，為中國大陸首個對外商談和建立的自貿區，也是東協第一個自貿區，今年恰逢建成15周年。

2015年升級為2.0版。「3.0版」談判於2022年11月啟動，歷時近兩年、九輪正式談判，於2024年10月實質性結束。目前談判全面完成，向簽署升級議定書的目標又邁出關鍵一步。

央視報導，中國世界貿易組織研究會會長馬建春表示，中國和東協國家在這次談判中體現出對自由貿易和規則的尊重，同時堅持多邊主義的貿易規則。他也指出，「確定性」是確保中國和東協國家貿易行穩致遠的保障，也是確保全球經濟貿易活動順利開展的保障。所以中方也在積極以經濟合作當中的確定性，來對沖各種不確定性給全球貿易所帶來的衝擊和不利影響。

大陸商務部指，3.0版將發出維護自由貿易與開放合作的強音，並提到中國大陸與東協互為最大交易夥伴和重要投資夥伴，均是經濟全球化和多邊主義的堅定支持者。3.0版建設作為雙方經貿合作的優先事項，是雙方共同維護和深化自由貿易的標誌性成果。

此外，3.0版將有力促進中國大陸與東協命運共同體建設。

在「中國—東協自貿區」帶動下，中國大陸已連續16年保持東協第一大交易夥伴，東協連續五年成為中國大陸第一大交易夥伴。