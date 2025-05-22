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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

廣州新外資 前4月增逾2600家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

20日舉辦的廣州市重點外資企業圓桌會上透露的數據顯示，今年1月至4月，廣州新設外商投資企業2662家，同比增長14.8%，重點外資企業持續加碼深耕廣州。

中新社報導，會上公開的數據顯示，今年前4月，廣州實際利用外資115.2億元（人民幣，下同），同比增長1.4%；全市5.02萬家外資企業以1.8%的企業數量占比，貢獻了該市近3成進出口總值以及近4成工業總產值和規上工業增加值；過去5年，該市實際利用外資總額近2800億元，在穗投資500強企業增至362家、落地項目2025個。

廣州市商務局相關負責人表示，在全球經濟復甦承壓背景下，廣州這座千年商都再次彰顯出強勁的經濟韌性與活力，吸引著跨國企業持續加碼。

據瞭解，今年4月「2025年廣州穩外資工作行動方案」發布，實施新一輪外資獎勵政策，單個企業年度最高可獲得5000萬元獎勵，政策期內累計可達1.5億元。

安利（中國）日用品有限公司，在廣州構建起現代化生產基地，承擔安利全球45%產品銷售、服務50餘個國家和地區。該公司相關負責人在會上表示，公司正實施一個為期5年、總額21億元的對中國增資計畫。

廣州 外資

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