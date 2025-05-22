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天津–烏茲別克 中亞班列發車

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

20日16時許，隨著一聲汽笛，2025年首列天津港經霍爾果斯直達烏茲別克中亞班列發車，50個從南韓海運的集裝箱貨物將在兩周內運往烏茲別克首都塔什干。

新華社報導，近年來，天津與烏茲別克的經貿往來呈現出蓬勃發展態勢。天津港是「一帶一路」的海陸交匯點、新亞歐大陸橋經濟走廊的重要節點，和服務全面對外開放的國際樞紐港，已開通經二連浩特、滿洲里、阿拉山口及霍爾果斯的中歐（亞）班列。

中國大陸是烏茲別克第一大貿易伙伴國和最大進口來源國，機電產品是烏茲別克進口的重要貨類。本次貨物以汽車配件為主、同時涵蓋機械設備、工程建材、家電等。「這批集裝箱從海上下船後，一周內從天津港起運。相比以前線路，通過中亞班列整體運費會減少20%到30%。」上海優尼康國際貨運代理有限公司天津分公司總經理趙立勛說。

「中亞市場活力很強，天津港區位優勢明顯，以後會優先考慮把貨物運到天津港，通過中亞班列發走」。

烏茲別克鐵路股份公司駐華首席代表阿瓦茲·卡馬羅夫說，這趟中亞班列對烏茲別克和整個運輸系統來說意義重大。「以前，從天津到烏茲別克的貨物大部分途經西安、哈密、烏魯木齊等地。現在直達的班列省去800多公里，未來還能服務多式聯運，對客戶來說開闢了新通道。」他說。

為保障班列順利開行，天津港集團統籌港口作業資源，提高碼頭接卸效率，壓縮貨物停留時間；天津新港海關協助航運貿易企業加快貨物快速通關，實施「多點作業、快速驗放」解決方案。

霍爾 集裝箱

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