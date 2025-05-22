蜜蜂帶動 陸農產增收逾3千億元人民幣

5月20日是世界蜜蜂日。今年中國大陸主會場活動在北京知蜂堂蜂博園開幕，主題為「親蜜無間」。在現場，蜂產業專家、行業領袖共同呼籲社會踐行「蜜蜂友好」理念、關注蜜蜂生態價值等，助力地球可持續發展。

新華社報導，大陸養蜂業歷史悠久，蜂群數量和蜂農數量位居世界前列，是世界上的養蜂大國。

據中國蜂產品協會數據，2004年到2023年，大陸蜂群數量從810萬群增加到949萬群，平均每年增加6.95萬群，呈現平穩增長。2023年大陸蜂群數量約占世界蜂群總量的1/10。

「蜜蜂在促進植物繁殖與基因交流、維護生態平衡、支持生物多樣性方面發揮著不可替代的作用。」中國蜂產品協會副會長兼秘書長孫國峰說，全球範圍內，蜜蜂授粉每年為農作物增產超過1500億美元，在中國大陸也能帶動農林產品增收逾3000億元人民幣。

本世紀以來，大陸蜂產品行業發展迅速，蜂產品產量和出口數量長期位居世界首位。2024年大陸蜂蜜產品出口到全球60多個國家和地區。蜂產品市場不斷發展壯大，帶動蜂農增收致富，推動了鄉村旅遊、科普研學等多種形態的產業發展，拉動了鄉村經濟增長。

「目前我國有約30萬家庭通過養蜂獲得主要收入，蜂產業對推動鄉村振興發揮了很大的作用。」孫國峰說。

當前，大陸的蜂產品市場正在進入越來越「細分化」的階段。從過去只認識蜂蜜到現在的蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂蠟以及延伸出的系列保健品、化妝品、美容品等，消費者對蜜蜂產品的需求越來越呈現多元化。

世界蜜蜂日由聯合國於2017年12月確立。2018年起，世界各地相繼開展相關慶祝活動，至今已是第8屆。

今年大陸主會場活動由中國蜂產品協會主辦，旨在呼籲保護蜜蜂棲息地、減少農藥使用、種植蜜源植物，在公園綠地、城市社區、企業園區增設棲息地，聯合各界力量打造蜜蜂、人與自然和諧共生的自然社會生態。