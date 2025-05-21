憂美防堵 中國大陸向WTO提案：籲成員國穩定相互貿易

中央社／ 台北21日電

美國試圖防堵中國產品繞道他國流入之際，央視報導，中國20日在世界貿易組織（WTO）會議提交書面提案，除指責美國「對等關稅」嚴重衝擊多邊貿易體制外，並呼籲WTO成員要「團結一致穩定相互間貿易關係」，「站在歷史正確的一邊」。

根據報導，WTO總理事會（General Council）2025年度第二次會議20至21日在日內瓦舉行，中方20日主動設置議程，並提交「關於當前形勢下支持多邊貿易體制的聲明」書面提案，對美國「對等關稅」表達關注，並提出WTO成員集體應對建議。

中方在提案中說，一個開放、穩定、以規則為基礎的國際經貿秩序符合各國共同利益。當前多邊貿易體制正面臨嚴峻挑戰，「對等關稅」嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制。WTO成員要「站在歷史正確的一邊」，共同維護和加強「以WTO為核心、以規則為基礎」的多邊貿易體制。

提案指出，為因應對貿易動盪局勢，中方提出「穩字當頭、發展當先、改革當道」的世貿組織工作思路。一是「穩字當頭」。中方呼籲WTO成員「團結一致，穩定相互間貿易關係」，提高貿易政策透明度並加強貿易政策監督，確保全球貿易仍在WTO規則架構下穩定運行。

二是「發展當先」。中方呼籲WTO成員進一步擴大對低度開發國家市場開放，並支持WTO促貿援助倡議等平台為開發中國家成員提供更有效幫助，推動WTO第14屆部長級會議取得發展導向型成果。

三是「改革當道」。中方支持深化WTO改革，既要關注既有議題，也要關注氣候變化、綠色轉型、供應鏈韌性、產業政策等當代貿易議題；以更靈活的方式推進新規則談判，盡快將「促進發展的投資便利化協定」、「電子商務協定」等納入WTO規則架構。

美國 對等關稅 WTO

延伸閱讀

職軍奉命受訓卻要被扣慰勞假 立法院要求國防部檢討

逢川必反？ 美眾議員提案：調查「反川錯亂症候群」成因

不怕像陸被加稅？這個超級大國準備反擊川普

何立峰會見WTO秘書長 介紹美中經貿高層會談情況

相關新聞

百度AI業務強勁增長 Q1財報淨利潤大增42%

百度21日公布今年第1季財報顯示，營收人民幣324.5億元，年增3%，淨利潤人民幣77.2億元，年增42%，雙雙優於預期...

陸AI手機低價化 標配阿里模型手機三千元有找

近日臨近618年中大促，人民幣千元以內智慧手機也開始加入AI手機大戰。陸媒報導，星紀魅族發布Note 16系列AI手機，...

關稅戰緩！大摩調高陸今年經濟增長至4.5% 料續降準降息

摩根士丹利（俗稱大摩）近日上調中國大陸今明兩年經濟增長預測，今年經濟增長預測由4.2%調高至4.5%，明年則由4%調高至...

歐盟計畫對小包裹收2歐元處理費 陸外交部：盼歐方能恪守開放承諾

歐盟近日提議對大量來自大陸電商的小型包裹，徵收每件2歐元（約新台幣69元）的固定費用。大陸外交部發言人毛寧21日表示，希...

陸企遭歐盟、英國列制裁名單 陸外交部：停止損害陸企合法利益

歐盟和英國20日分別宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，重點針對俄羅斯能源、軍事和金融等領域，而中國大陸和阿聯企業也被列入制裁名...

大陸與東協自貿區3.0版談判完成 新增數位經濟等9個章節

大陸商務部官網21日發布，「中國—東盟經貿部長特別會議」20日以線上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成自貿區3.0版...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。