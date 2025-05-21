百度AI業務強勁增長 Q1財報淨利潤大增42%

百度21日公布今年第1季財報顯示，營收人民幣324.5億元，年增3%，淨利潤人民幣77.2億元，年增42%，雙雙優於預期。財報公布後，百度美股盤前上漲2.4%至91美元。

華爾街見聞報導，百度首季財報顯示，百度智慧雲業務爆發，蘿蔔快跑自動駕駛業務加速擴張，最大的亮點無疑是智慧雲業務，該業務營收大增42%，成為推動整體營收增長的重要引擎。

百度董事長李彥宏表示，智慧雲業務表現強勁，凸顯市場對百度提供高性價比全棧AI產品及解決方案這一獨特優勢的認可度與日俱增，百度的無人駕駛出行服務也取得關鍵進展，蘿蔔快跑已拓展全球市場，進入杜拜和阿布達比，彰顯百度為全球市場提供安全、舒適和便捷無人駕駛出行服務的決心。

百度自動駕駛業務是未來增長的重要看點。 蘿蔔快跑第1季自動駕駛訂單量超過140萬單，年增75%，截至5月，累計訂單量突破1,100萬單。此外，蘿蔔快跑還拓展杜拜和阿布達比市場，進一步驗證其技術實力和商業模式的可行性。

百度並與神州租車合作，為租車服務引入自動駕駛，標誌著公司商業化落地的逐步推進。另外，百度移動生態用戶端持續增長，百度APP月活用戶達724萬，年增7%。

在研發方面，百度依然保持著高投入。 百度發表文心4.5及X1等新產品，並持續升級MaaS平台， 均體現百度對AI技術的持續投入和技術領先的決心。

百度代理財務長何俊傑表示，AI雲在第1季持續展現強勁增長，為百度整體營收提供穩固支撐，並加速推動百度移動生態系的AI轉型。百度將堅定投入AI領域，致力於將技術優勢轉化為長期可持續的增長動能。

截至2025年3月31日，百度現金、現金等價物、受限制資金及短期投資為人民幣1,420億， 現金儲備充足。但自由現金流為人民幣負89億元， 主要由於AI業務投資增加。百度積極回購股票，累計回購金額達21億美元。