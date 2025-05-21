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陸AI手機低價化 標配阿里模型手機三千元有找

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期大陸手機品牌星紀魅族發布Note 16系列AI手機，標配版售價在人民幣699元（約新台幣2,936元）至1,099元間，此外OPPO、vivo等品牌針對主打線上渠道的低端產品也逐漸落地更多AI能力。路透
近期大陸手機品牌星紀魅族發布Note 16系列AI手機，標配版售價在人民幣699元（約新台幣2,936元）至1,099元間，此外OPPO、vivo等品牌針對主打線上渠道的低端產品也逐漸落地更多AI能力。路透

近日臨近618年中大促，人民幣千元以內智慧手機也開始加入AI手機大戰。陸媒報導，星紀魅族發布Note 16系列AI手機，標配版售價在人民幣699元（約新台幣2,936元）至1,099元間，疊加大陸官方補貼後594.15元起，全系人民幣千元以內就能到手，此外OPPO、vivo等品牌針對主打線上渠道的低端產品也逐漸落地更多AI能力，典型功能就包括AI消除、一鍵問屏、幫助記錄等。顯示AI手機價格持續降低。

21世紀經濟報導，星紀魅族近日發布Note16系列AI手機，標配版人民幣千元能到手外；Pro版本疊加補貼後人民幣1,614元起，售價均在人民幣1,800元以內。且兩款機型都搭載了新升級的Flyme AIOS 2，目前已深度接入阿里雲首個端到端全模態大模型Qwen-Omni。

星紀魅族副總裁、Flyme AIOS系統軟體負責人周詳表示，對於該價位段手機，希望推出用戶用得上的功能、構建任務機器人並做好人機交互。「進入2025年，相信大家對AI都有某種需求，我們做的是降低AI使用門檻，讓AI幫助用戶解決針對性的問題。這樣才能做到『AI平權』。」

報導指出，雖然將AI大模型相關能力融入智慧手機中已經有兩年左右時間，但目前為止，手機廠商之間展示的應用場景相似度較高，如何在AI這一輪浪潮下找到與大模型更好的契合點，是當前需要面對的重要命題。

星紀魅族中國區CMO萬志強分析，2025年智慧手機市場會面臨成本持續走高的困境，疊加消費者對經濟前景持謹慎態度，消費信心與購買力下滑等挑戰。在此背景下，位於人民幣1,500至2,500元價格區間的性價比產品，成為手機廠商今年競爭與投入的核心戰場。廠商唯有聚焦產品研發與技術創新，打造兼具差異化優勢與高吸引力的優質產品，並合理把控價格，才能突破外部環境制約。

賽迪顧問報告數據顯示，大陸手機品牌正不斷加大AI手機的研發和普及力度。2024年大陸市場AI手機的出貨量預計超過3,500萬部，市場佔有率為12%，到了2027年，AI手機銷售量將達到1.86億部，市場佔比達到56.1%。

售價 人民幣

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