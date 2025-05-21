關稅戰緩！大摩調高陸今年經濟增長至4.5% 料續降準降息

摩根士丹利（俗稱大摩）近日上調中國大陸今明兩年經濟增長預測，今年經濟增長預測由4.2%調高至4.5%，明年則由4%調高至4.2%。調高主因在於關稅影響減弱。同時調高恒生指數、國企指數、滬深300指數及MSCI中國指數目標。主要因為企業盈利及估值上調、經濟前景改善、人民幣兌美元輕微升值、以及大陸新一代人工智慧、科技等領軍。

大摩表示，中國大陸仍面對通縮壓力，因樓市及消費等方面結構性問題仍持續，對價格構成下跌壓力。因此預計，大陸將推出人民幣5,000億至1兆元的財政刺激計劃，主要支持基建項目。大陸央行在今年餘下時間，可能再減息15至20個基點、下調存款準備金率0.5個百分點。

在人民幣匯率方面，大摩預期人民幣兌一美元今年底見7.15元，明年底料為7.05元。不過，大摩指關稅及大陸政策仍存在不明朗因素。

在股市方面，大摩對恒生指數、國企指數、滬深300指數及MSCI中國指數目標，於2026年6月最新預測分別為24500點、8900點、4000點及78點，較現水平有3%至5%潛在升幅。在最牛及最熊情境下，恒指預期分別為28000點及18300點，國指最牛及最熊分別為10200點及6600點；滬深300指數則分別為4700點及3250點。

大摩指出，受到關稅、汽車行業、半導體和製藥領域潛在監管措施影響，認為亞洲及新興市場將受惠在內需和改革措施，尤其明年面對利率下降及美元疲軟。

受到中美關稅談判結果「超預期」影響，多家大行紛紛調高對大陸經濟增長預測，比如高盛對大陸2025年和2026年實際GDP增長預測分別從4%和3.5%上調至4.6%和3.8%，2025年出口量增長預測從-5%上調至0%，2025年和2026年擴大財政赤字預測分別從13.5%和14%下調至13%和13.5%，MSCI中國指數指數2025年和2026年盈利增長預測從6%和7%上調至9%；野村則將今年大陸GDP成長率預測由從4%上調至4.5%，但認為除非推出大規模刺激，不然全年要實現「5%左右」增長難度很大。