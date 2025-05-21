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美媒：美中貿易休戰難擋新冷戰 中國急建經濟護欄

中央社／ 台北21日電

華爾街日報報導，儘管美中貿易戰暫時停火，並未改變兩國正走向一場「新冷戰」的事實，雙方在爭取盟友和夥伴方面的競爭依然激烈，正如冷戰時期的美蘇一樣。而美中談判的90天窗口期，反而凸顯了中國為經濟建立「防護欄」的急迫性。

這篇以「為何說美中新冷戰仍在持續」為題的報導指出，美國與中國日前在日內瓦就關稅暫時達成協議，使這兩個全球最大經濟體之間的貿易流動得以恢復。但在這份暫時「停火」協議下，雙方仍在加強對彼此的防備，加劇了已形成的經濟和外交疏離趨勢。

報導指出，中國國務院上週舉行的「做強國內大循環工作推進會」受到廣泛關注，而「國內大循環」是中共當局對於中國更加轉向依賴國內生產和國內市場的說法。

這項報導提到，中國官方過去幾年在提及「國內大循環」時，往往也會同時提到「國際大循環」，也就是與海外市場的互動，以消除外界對中國開放承諾的任何疑慮。

然而，中國上週這場完全聚焦於「經濟自立」的會議表明，中共總書記習近平認為儘管當前美中貿易戰暫停，但雙方關係不會出現根本性的重啟。

報導說，事實上，美中這90天的談判窗口期，反而凸顯了為中國經濟建立「防護欄」的緊迫性，中國國務院總理李強甚至沒有試圖粉飾中方的意圖，直接呼籲把「做強國內大循環」擺到更加突出的位置，以抵消「外部不確定性」的影響。「外部不確定性」指的就是美中的動盪關係。

至於對外，報導指出，美國總統川普（DonaldTrump）上週訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，但這場中東之行也帶有中國因素。他在訪問結束後表示，中國需要能源的新來源，一直在積極拉攏中東，「他們（中東國家）曾倒向中國，要認中國為『衣食父母』，這種情況不會再發生了」。

報導說，川普的言論表明，美國與中國在爭取盟友和夥伴方面的競爭依然激烈，正如第一次冷戰時期美國和前蘇聯爭奪影響力一樣。

報導提到，川普為輝達（Nvidia）和AMD等美國科技公司，促成了幾筆向阿聯和沙烏地出售晶片的大交易，同時廢除了拜登（Joe Biden）時代限制向多國出售最先進AI晶片的限制。

支持川普決定的華府官員認為，如果波斯灣國家無法獲得美國晶片，它們將轉向中國供應商；但美國國安成員則更擔心，尖端處理器會從阿拉伯市場流入中國手中，且中國已試圖將中東變成技術供應來源，以規避美國的技術限制。

報導指出，顯而易見的是，與幾十年前美蘇較量不同的是，美中的較量更可能是一場圍繞尖端技術，而非飛彈和核武器的軍備競賽。

美國 美中

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