快訊

北部高溫34度變24度！2波鋒面夾擊周末變天 端午連假想出遊注意了

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

歐盟計畫對小包裹收2歐元處理費 陸外交部：盼歐方能恪守開放承諾

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。美聯社
大陸外交部發言人毛寧。美聯社

歐盟近日提議對大量來自大陸電商的小型包裹，徵收每件2歐元（約新台幣69元）的固定費用。大陸外交部發言人毛寧21日表示，希望歐方能夠恪守開放的承諾，為陸企提供公平透明非歧視的營商環境。

財聯社報導，毛寧指出，具體的問題建議向中方的主管部門了解，「我可以告訴你的是，中方認為營造一個開放包容的貿易環境符合各方的共同利益」，她表示，希望歐方能夠恪守開放的承諾，為大陸企業提供公平透明非歧視的營商環境，為中歐經貿合作創造有利條件。

歐盟委員會20日提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元費用，目標直指Shein、Temu等以超低價商品大量湧入歐洲市場的大陸跨境電商平台。該提議被視為歐盟加強海關管理、保護本地產業與消費者安全的重要舉措。

電商 毛寧 歐盟

延伸閱讀

聯手對中國小額包裹課關稅？G7展開討論 歐盟擬徵收2歐元

陸外交部將有新發言人？錢進已任外交部新聞司副司長

英歐關係的重塑...或是屈服？從食品進出口到國防，英國與歐盟達成多方面協議

「閃靈」林昶佐成駐芬蘭代表 鈕則勳：芬蘭情何以堪

相關新聞

歐盟計畫對小包裹收2歐元處理費 陸外交部：盼歐方能恪守開放承諾

歐盟近日提議對大量來自大陸電商的小型包裹，徵收每件2歐元（約新台幣69元）的固定費用。大陸外交部發言人毛寧21日表示，希...

陸企遭歐盟、英國列制裁名單 陸外交部：停止損害陸企合法利益

歐盟和英國20日分別宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，重點針對俄羅斯能源、軍事和金融等領域，而中國大陸和阿聯企業也被列入制裁名...

大陸與東協自貿區3.0版談判完成 新增數位經濟等9個章節

大陸商務部官網21日發布，「中國—東盟經貿部長特別會議」20日以線上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成自貿區3.0版...

CNN：中堵漏洞 買稀土需寫最終用戶 「保留談判籌碼」

中美經貿高層會談取得突破，雙方同意將稅率下調115%。但CNN注意到，中方似乎正在加大稀土出口管制執行力度和監管力度，近...

黃仁勳：全球AI研究員一半是中國人 美國阻擋不了

輝達(Nvidia，另譯英偉達)執行長黃仁勳認為，中國的AI研究人員是世界上最優秀的一群，因此美企大量聘雇他們並不令人意...

雷軍：小米3奈米晶片已大規模量產 2款旗艦機將發布

小米集團董事長雷軍20日在微博發文稱，小米自主研發設計的3奈米旗艦晶片「小米玄戒O1」，已開始大規模量產。搭載小米玄戒O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。