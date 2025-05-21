歐盟計畫對小包裹收2歐元處理費 陸外交部：盼歐方能恪守開放承諾

歐盟近日提議對大量來自大陸電商的小型包裹，徵收每件2歐元（約新台幣69元）的固定費用。大陸外交部發言人毛寧21日表示，希望歐方能夠恪守開放的承諾，為陸企提供公平透明非歧視的營商環境。

財聯社報導，毛寧指出，具體的問題建議向中方的主管部門了解，「我可以告訴你的是，中方認為營造一個開放包容的貿易環境符合各方的共同利益」，她表示，希望歐方能夠恪守開放的承諾，為大陸企業提供公平透明非歧視的營商環境，為中歐經貿合作創造有利條件。

歐盟委員會20日提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元費用，目標直指Shein、Temu等以超低價商品大量湧入歐洲市場的大陸跨境電商平台。該提議被視為歐盟加強海關管理、保護本地產業與消費者安全的重要舉措。