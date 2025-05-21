陸企遭歐盟、英國列制裁名單 陸外交部：停止損害陸企合法利益

歐盟和英國20日分別宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，重點針對俄羅斯能源、軍事和金融等領域，而中國大陸和阿聯企業也被列入制裁名單。大陸外交部發言人毛寧21日表示，對歐方無理制裁陸企表示強烈不滿，堅決反對。歐方應當停止在對俄經貿合作問題上搞雙重標準，停止損害大陸企業的合法利益。

新京報報導，毛寧指出，在烏克蘭危機問題上，中方始終致力於勸和促談，從未向衝突方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項出口。

毛寧提到，當前包括歐美在內的大多數國家，都在同俄羅斯開展貿易，中俄企業的正常交往合作不應當受到干擾和影響，歐方應當停止在對俄經貿合作問題上搞雙重標準，停止損害大陸企業的合法利益。中方將採取必要措施，堅決維護自身的正當權益。

新華社報導，歐盟理事會20日發布新聞公告，表示已通過第17輪針對俄羅斯的制裁措施，其中包括對189艘俄羅斯「影子艦隊」船隻進行制裁，禁止停靠歐盟港口並停止相關海事服務。這是迄今為止針對「影子艦隊」規模最大的一攬子制裁措施。目前俄受歐盟制裁船隻已達342艘。

西方國家指責俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避西方制裁，將這些商用船隻稱為「影子艦隊」。

歐盟此次還將俄羅斯重要油氣企業蘇爾古特石油天然氣公司，和俄1家石油運輸公司納入制裁名單，以進一步遏制俄油氣收入。此外，歐盟還對多個實體和個人進行制裁，包括凍結其資產和禁止入境等。

英國外交部20日宣布，英國此次與歐盟協調行動，對俄羅斯實施新一輪制裁。英國外交大臣拉米在聲明中表示，英國呼籲俄羅斯立即同意全面、無條件停火，以便開啟談判。