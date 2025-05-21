學者看賴總統520演說未談兩岸：兩岸表態收縮 確有和緩

賴總統就職周年談話，未對兩岸關係有過多著墨，當天大陸國台辦新聞稿中用詞是「台灣地區領導人」而未指名道姓，亦被外界解讀雙方互相釋出善意。學者認為，賴總統兩岸表態有所收縮，雖然兩岸關係目前非大幅降溫，但確實有所和緩。同時，美中談判持續，台灣仍有戰略自主空間，但隨未來談判趨近尾聲，台灣恐面臨更多壓力，政府需謹慎評估發展。

政大國關中心21日舉辦「賴總統執政周年的美中台關係評估與展望」研討會。政⼤國關中⼼副研究員曾偉峯表示，從主觀客觀來看，這都有緩和的跡象。雖然兩岸關係目前不是大幅度降溫，又或者完全走向合作角度，但確實有所降溫，並非民眾自己的想像或投射的期望。

曾偉峯解釋，在過去即使在主觀上，假使民眾不覺得嚴重，執政黨對兩岸關係描述也會說得很嚴重，但現在沒有這樣的情況，所以從主觀看兩岸關係是有和緩；至於在客觀上，由於賴總統演說未多有著墨兩岸關係，大陸國台辦要批評賴總統無法如過去有著力點。

政大國關中心主任王信賢則指，兩岸關係是否和緩，重要是大陸定調對台政策與否。大陸官方目前還未定調對台政策，因此國台辦20日發布的新聞稿，只能按過去論述來回應。新聞稿中可見，與過去一樣提到兩岸同屬一中，並批評賴總統在對等尊嚴的談判叫「新兩國論」。新聞稿最後還提到民族復興、統一趨勢，包括美中、兩岸關係發展的主動權和主導權。這些都可看出北京上頭還未對對台政策完全定調。

王信賢再指，今年關於兩岸關係的會議，所有大陸相關會議全移到520前。北京對於賴總統上任周年談話嚴陣以待。此外他認為，兩岸雙方目前各取所需，因北京目前最大不確定性是川普，而台灣也是。這許是接下來美中間未定狀況下，兩岸可能會有的狀態。

另，王信賢說，從川普對等關稅到美中日內瓦談判、俄烏戰爭、以巴和印巴衝突等，加上國內的朝小野大，賴總統面臨不少壓力，因此近來賴總統為何兩岸談這麼少，並強調「脫中入北」是學者個人主張，以及「併購說」等，都顯示在兩岸表態有所收縮。

此外，就賴總統兩岸論述轉向低調對美中台關係的意涵，曾偉峯認為，賴總統在520演說對兩岸關係的低調態度，比起就職時的轉向值得觀察。他說，去年就職演說賴總統提7次「中國」，並聚焦北京對台安全威脅；今年520談話隻字未提「中國」，卻提了7次「美國」，顯示重心放在處理對美關係，以及內政、經濟等議題。

曾偉峯解釋，過去拜登時期的「戰略清晰」，在現在的川普時期轉向「戰略模糊」，而習近平在訪問俄羅斯時的文章，罕見大篇幅談論台灣問題，這顯示對台文攻武嚇升級，且代表台灣問題上升到中共上層領導注意範圍；王信賢也提到，大陸近期發布國家安全報告白皮書，當中提到許多兩岸關係，需密切注意。