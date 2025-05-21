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大陸與東協自貿區3.0版談判完成 新增數位經濟等9個章節

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部官網發布，全面完成「中國—東協自貿區」3.0版談判。圖為東協博覽會永久會址—南寧國際會展中心。記者林宸誼／攝影
大陸商務部官網發布，全面完成「中國—東協自貿區」3.0版談判。圖為東協博覽會永久會址—南寧國際會展中心。記者林宸誼／攝影

大陸商務部官網21日發布，「中國—東盟經貿部長特別會議」20日以線上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成自貿區3.0版談判。下一步，雙方將積極推進各自國內簽署批准程序，推動年底前正式簽署「中國—東協自貿區3.0版升級議定書」。

其中，「3.0版」包含數字（數位）經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等9個新增章節，有利於雙方在新形勢下推進更寬領域、更深層次的區域經濟一體化。

財聯社報導，3.0版談判於2022年11月啟動，歷經近2年時間、9輪正式談判，於2024年10月實質性結束。在各國經貿部長全力協調和共同推動下，雙方全面完成談判，向簽署升級議定書的目標又邁出關鍵一步。

大陸商務部指，3.0版將發出維護自由貿易與開放合作的強音，並提到中國大陸與東協互為最大交易夥伴和重要投資夥伴，均是經濟全球化和多邊主義的堅定支持者。3.0版建設作為雙方經貿合作的優先事項，是雙方共同維護和深化自由貿易的標誌性成果。

另外，大陸商務部亦指，3.0版將有力促進中國大陸與東協命運共同體建設。大陸與東協作為兩大發展中經濟體，透過自貿區3.0版建設共同擴大相互開放，全面擴展新興領域和新質生產力合作，將為推動構建大陸—東協超大市場提供重要制度性保障，為推動大陸—東協命運共同體建設，促進雙方共同繁榮與發展提供持久動力。

經貿 東協

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