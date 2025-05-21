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讓AI「從可用到好用」！騰訊湯道生：打造「四個加速」會思考還會執行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生21日表示，模型深度思考的突破，推動生成式AI的可用性從「量變」發展到「質變」，騰訊持續加大AI投入力度，各項業務全面擁抱AI。同時也以大模型、代理、知識庫和基礎設施「四個加速」，打造「好用的AI」，助力AI走進千行百業，走近每個人的生活。新浪科技
騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生21日表示，模型深度思考的突破，推動生成式AI的可用性從「量變」發展到「質變」，騰訊持續加大AI投入力度，各項業務全面擁抱AI。同時也以大模型、代理、知識庫和基礎設施「四個加速」，打造「好用的AI」，助力AI走進千行百業，走近每個人的生活。新浪科技

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生21日表示，模型深度思考的突破，推動生成式AI的可用性從「量變」發展到「質變」，騰訊持續加大AI投入力度，各項業務全面擁抱AI。同時也以大模型、代理、知識庫和基礎設施「四個加速」，打造「好用的AI」，助力AI走進千行百業，走近每個人的生活。

新浪科技報導，湯道生在騰訊雲AI產業應用峰會上指出，今年以來，產業對於大模型API（應用程式介面）的調用量、算力需求等也快速增長。他認為，生成式AI已經逐步跨過「可用性」的門檻，未來要從「可用」到「好用」；從「一部分人用」，到「人人能用」，還需要在交互體驗、執行能力、內容準確性、落地成本等方面持續升級。

此外，優化模型可以提升性能和交互體驗；代理可以賦予模型獨立執行任務的能力；知識庫能說明減少模型幻覺，更懂企業和用戶；基礎設施和工程優化可以降低訓推成本、提升回應速度。

他表示，模型是AI應用的基礎。騰訊混元T1和Turbo S能力持續反覆運算，在全球權威Chatbot Arena排行中，混元TurboS已進入全球前8，大陸大模型中僅次於DeepSeek。多模態領域，騰訊混元的視覺理解、語音交互、3D、即時生圖等能力，也得到行業的廣泛認可。

湯道生認為，模型除了會思考，還要能執行。代理讓AI有了「手和腳」，成為能直接幹活的「智慧員工」，極大拓展了AI的價值邊界。借助騰訊雲新升級的「智慧體開發平台」，企業可以快速構建代理應用。QQ瀏覽器、騰訊健康、騰訊雲代碼助手CodeBuddy、騰訊企點行銷雲等騰訊應用都借助這個平台，加入了代理的能力。

他表示，大模型「智商」再高，如果沒有學過相應的知識，也無法很好地解決個性化的問題。在企業場景，模型不掌握專業知識、不懂業務邏輯，還有可能誤導用戶，造成損失。騰訊也不斷反覆運算知識庫產品，發布騰訊樂享企業AI知識庫，打破部門與層級壁壘，對知識的有效性、更新時間、許可權進行管控。騰訊ima也在持續幫助個人增強知識庫能力，建設「更懂你」的AI工作臺。

湯道生提到，隨著模型應用的普及，智算需求也從訓練驅動轉向推理主導。規模化推理的成本優化，成為雲廠商的核心競爭力。騰訊雲的AI infra也在通過IaaS層（基礎架構式服務）與工具層協同優化，提升模型在推理場景下的回應速度、延時和性價比。

他指出， AI的星辰大海，絕不僅僅屬於科技的探索者，它屬於每一個用心服務使用者的經營者，屬於每一位致力於提升效率的開發者，也屬於每一個心懷夢想的普通人。

語音 推理 應用程式

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