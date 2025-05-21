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魔性十足！陸網神曲「剛買的飛機被打了」創作團隊 再推「雷軍之歌」
小米集團近期因為小米汽車的一系列風波陷入困境，剛魔改印度傳統神曲編了「剛買的飛機被打了」，在全球掀起波瀾的大陸網紅「豪哥哥」團隊成員，迅速創作了一首「雷軍之歌」。
快科技報導，有網友發現，豪哥哥團隊成員又創作了一首「雷軍之歌」，雖然看起來相較「剛買的飛機被打了」簡單一些，但歌詞才是亮點。
歌詞內容為，「仙桃有個雷大哥，創新拼搏的小夥，武大不敗的花朵，開掛人生不用說，金山有個雷大哥，上市之路一手握，腳步從未停止過，故事激勵你和我。」
歌詞裡還有「小米有個雷大哥，英俊火遍了網路，小米福利好又多，百姓為他唱讚歌，中國有個雷大哥，創造科技的傳說，小米SU7特別火，紐北成績在傳播，雷大哥、雷大哥、雷大哥.....。」
5月7日印巴空戰，巴基斯坦稱印度被擊落6架軍機，巴基斯坦則無，創下戰績0：6。大陸網紅「豪哥哥」改編印度傳統神曲編了「剛買的飛機被打啦」，一夕爆紅全球，全球播放量在短短48小時內破億，印度網友氣炸反手舉報，成為網上的國際熱議話題。
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