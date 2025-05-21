美擬封殺中國晶片 北京：執行美方措施將涉嫌違法

針對美方試圖對中國晶片進行封殺，中國商務部今天表示，任何組織與個人執行、協助執行美方措施，涉嫌違反「反外國制裁法」，需承擔法律責任；中方將採取措施維護權益。

中國商務部新聞發言人今天表示，中方注意到，美國商務部近日發布指南，以推定違反美出口管制為由，企圖在全球禁用中國先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片。

中國商務部發言人表示，美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，損害全球半導體產業鏈、供應鏈穩定，剝奪其他國家發展先進計算晶片和人工智慧等高科技產業的權利。

中國商務部發言人指出，中方認為，美方濫用出口管制，對中國進行遏制打壓，違反國際法和國際關係基本準則，損害中國企業正當權益，危害中國發展利益。

中國商務部發言人表示，中方強調，美方措施涉嫌構成對中國企業採取的歧視性限制措施。任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反「反外國制裁法」等法律法規，須承擔相應法律責任。

中國商務部發言人指出，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，遵守國際經貿規則，尊重其他國家科技發展權利。中方密切關注美方措施執行情況，將採取堅決措施維護自身正當權益。

美國商務部工業暨安全局12日公告，撤銷拜登（JoeBiden）政府時期一項針對先進運算半導體所採取的進一步出口管制措施。但同時警告全球人工智慧（AI）業者若使用華為昇騰晶片，都將違反美國規定；隨後將表述調整為較和緩的「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。