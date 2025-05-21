高雄港全台第一大吊車...陸製的 航港局：將會同專家資安查核

洲鉅風電配合政府離岸風電國產化政策發展，與港務公司簽署投資興建契約，在高雄港洲際A6-B土地興建水下基礎廠房，引進全台灣第一大1500公噸軌道式龍門吊車設施，卻被發現是中國大陸廠商製造，引發資安疑慮。航港局今天說，該天車上無任何陸製晶片、通訊設備或資訊系統，但仍將在6月2日會同專家資安查核。

航港局說，洲鉅公司為配合政府離岸風電國產化政策發展，與港務公司簽署投資興建契約，洲際A6-B土地投資興建水下基礎廠房，該天車係為組裝水下基礎之設備；據洲鉅公司說明，該公司考量國內無製造此類超大型天車之廠商，爰申請自國外進口大型天車，並經財政部關務署等相關主管機關同意核准放行。

航港局表示，洲鉅公司聲稱該天車上無任何陸製晶片、通訊設備或資訊系統，其操作系統主要採用德國及臺灣廠牌，均屬封閉系統，也沒有對外部網路連結，洲鉅公司並設有資安防護設備。

航港局南部航務中心今年3月28日依「國際船舶和港口設施保全章程(ISPS CODE) 」及「交通部航港局港口設施符合聲明書查核要點」查核A6-B碼頭，尚無發現異常，惟當時該設備尚未設置。

航港局指出，考量相關龍門吊車設備昨（20）日方運抵高雄港該碼頭裝設，為求慎重，南部航務中心已訂於6月2日會同外部資安專家及港務公司等單位，再次前往針對該陸製設備資安查核。