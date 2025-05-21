美國要在全球封殺華為AI晶片 大陸商務部「這樣回應」

美國川普政府日前宣布，撤銷1項前總統拜登時期的人工智慧（AI）晶片出口三級管制規定，美國商務部還警告，在世界各地使用大陸華為的昇騰AI晶片，將違反美國規定。大陸商務部新聞發言人21日表示，美方的措施是典型單邊霸凌和保護主義的做法，嚴重損害全球半導體供應鏈穩定，剝奪其他國家發展先進運算晶片、人工智慧等高科技產業的權利。

大陸商務部官網發布，商務部新聞發言人指出，中方注意到，美國商務部近日發布指南，以所謂「推定違反美出口管制」為由，企圖在全球禁用中國先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片。

中方認為，美方濫用出口管制，對大陸進行遏制打壓，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害大陸企業正當權益，危害大陸發展利益。

中方強調，美方措施涉嫌構成對大陸企業採取的歧視性限制措施。任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反「中華人民共和國反外國制裁法」等法律法規，須承擔相應法律責任。

大陸商務部新聞發言人表示，創新發展、合作共贏是大勢所趨。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，遵守國際經貿規則，尊重其他國家科技發展權利。中方支援全球企業按照市場原則，深入開展科技合作，實現互利共贏，共同推動科技創新造福世界各國人民。中方密切關注美方措施執行情況，將採取堅決措施維護自身正當權益。