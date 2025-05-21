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提前4個月！大陸首條8.6代AMOLED生產線工藝設備進場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
BOE（京東方）成都8.6代AMOLED生產線項目，提前4個月啟動工藝設備搬入。科創板日報
BOE（京東方）成都8.6代AMOLED生產線項目，提前4個月啟動工藝設備搬入。科創板日報

大陸首條8.6代AMOLED顯示器件生產線—BOE（京東方）成都8.6代AMOLED生產線項目，提前4個月啟動工藝設備於20日搬入，創下全球同世代產線建設效率新紀錄。

IT之家報導，長期以來，全球高世代OLED產線主要由日韓企業主導，京東方8.6代AMOLED生產線的建設，打破國際壟斷，提升大陸在全球顯示產業中的話語權和競爭力。

科創板日報指，作為全球首批8.6代AMOLED生產線，京東方8.6代AMOLED生產線位於成都高新西區，總投資人民幣630億元，設計產能每月3.2萬片玻璃基板（尺寸2290mm×2620mm），是四川省迄今投資體量最大的單體工業項目，主要生產筆記型電腦、平板電腦等智慧終端機高階觸控OLED顯示幕。

項目建成後，將助力成都成為全大陸最大的柔性面板生產基地。目前，BOE（京東方）已在成都、重慶、綿陽投建3條第6代柔性AMOLED生產線，再加上境內首條第8.6代AMOLED生產線的投建，未來將運行4條AMOLED生產線，進一步確立BOE（京東方）在OLED領域的領先地位。

該專案是成都建設「世界柔谷」的核心引擎，目前成都已聚集京東方產業鏈供應鏈企業56家，川渝地區聚集配套企業超100家，川渝地區配套率提升至48%。

「從簽約到設備搬入僅用16個月，展現了『高新速度』與『京東方效率』的深度融合。」成都高新區電子信息產業局相關負責人介紹說，為保障京東方8.6代AMOLED生產線項目的高質高效推進，成都高新區組建電子信息重大專案服務專班，建立產業、建設、資金等部門協同的「管家服務團」，全方位全生命周期對重大項目提供水電氣、倉庫、物流等生產要素配套保障服務，暢通省市協同，跨區域協作、多部門聯動形成工作合力，幫助企業打通「堵點」、解決「痛點」。

目前，成都高新區已布局各類面板生產線5條，包括此次啟動工藝設備搬入的京東方AMOLED 8.6代線，以及成都京東方TFT-LCD 4.5代線、成都京東方AMOLED 6代線。

同時，該區聚集新型顯示相關企業40多家，匯集出光興產、LG化學、德山、三星SDI和UDC共5家全球發光材料「隱形冠軍」企業，中光電、瑞波科、路維光電、華興源創、思越智控等在內的原材料、零部件和設備配套企業，以及TCL、鴻富錦等終端製造企業，打通了從玻璃基板、發光材料、光掩膜板、光學膜到面板製造，再到手機、車載顯示等終端應用的全產業鏈。

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