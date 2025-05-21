快訊

友人爆Andy私生活玩翻！家寧握有不忠證據　「不想公開原因」曝光　

獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

聽新聞
0:00 / 0:00

美對華為晶片禁令 陸商務部：個人或組織若執行涉違「反外國制裁法」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
美國擬推禁用華為昇騰晶片，大陸商務部表示，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸《反外國制裁法》等法律法規，「須承擔相應法律責任」。（美聯社）
美國擬推禁用華為昇騰晶片，大陸商務部表示，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸《反外國制裁法》等法律法規，「須承擔相應法律責任」。（美聯社）

大陸商務部網站21日一早以「發言人回應」形式，就美國企圖全球禁用中國先進計算晶片表態指，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸《反外國制裁法》等法律法規，「須承擔相應法律責任」。

大陸商務部發言人稱，美國商務部近日發布指南，以「推定違反美出口管制」為由，企圖在全球禁用中國先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片。「美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，嚴重損害全球半導體產業鏈供應鏈穩定，剝奪其他國家發展先進計算芯片和人工智能等高科技產業的權利。」

該發言人指，「中方認為，美方濫用出口管制，對中國進行遏制打壓，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業正當權益，危害中國發展利益。」

該發言人稱，美方措施涉嫌構成對陸企採取「歧視性限制措施」，並指任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸《反外國制裁法》等法律法規，須承擔相應法律責任。

大陸商務部表示，創新發展、合作共贏是大勢所趨。「中方敦促美方立即糾正錯誤做法，遵守國際經貿規則，尊重其他國家科技發展權利」，「中方密切關注美方措施執行情況，將採取堅決措施維護自身正當權益。」

美國 法律 大陸商務部

延伸閱讀

馬斯克喊大買輝達和AMD晶片 預期特斯拉和xAI繼續採購

黃仁勳：摩爾定律已經結束 未來只有天空能限制產業發展

H20禁售陸 損失150億美元

聯發科2奈米晶片 9月設計定案

相關新聞

高雄港全台第一大吊車...陸製的 航港局：將會同專家資安查核

洲鉅風電配合政府離岸風電國產化政策發展，與港務公司簽署投資興建契約，在高雄港洲際A6-B土地興建水下基礎廠房，引進全台灣...

美國要在全球封殺華為AI晶片 大陸商務部「這樣回應」

美國川普政府日前宣布，撤銷1項前總統拜登時期的人工智慧（AI）晶片出口三級管制規定，美國商務部還警告，在世界各地使用大陸...

歐盟擬對境外小包裹徵收69元處理費 陸電商Shein、Temu最受影響

歐盟委員會20日提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元（約新台幣69元）費用，目標直指Shein、Temu等...

提前4個月！大陸首條8.6代AMOLED生產線工藝設備進場

大陸首條8.6代AMOLED顯示器件生產線—BOE（京東方）成都8.6代AMOLED生產線項目，提前4個月啟動工藝設備於...

美對華為晶片禁令 陸商務部：個人或組織若執行涉違「反外國制裁法」

大陸商務部網站21日一早以「發言人回應」形式，就美國企圖全球禁用中國先進計算晶片表態指，任何組織和個人執行或協助執行美方...

春哥侃陸／廣西官員落馬 扯出貿易戰下的戰略礦產角力

中國大陸廣西自治區主席藍天立被抓，成為今年第21名被查處的中共中央組織部直管幹部。他的落馬也同時扯出關於「稀土走私」的各種討論，網友甚至連案情都言之鑿鑿，官方則數度闢謠。 聯合報香港資深特派員李春，為讀者揭開這場「稀土走私」疑雲的背後，其實牽涉在美中貿易戰下，各國對「戰略礦產」的角力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。