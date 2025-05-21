美對華為晶片禁令 陸商務部：個人或組織若執行涉違「反外國制裁法」

大陸商務部網站21日一早以「發言人回應」形式，就美國企圖全球禁用中國先進計算晶片表態指，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸《反外國制裁法》等法律法規，「須承擔相應法律責任」。

大陸商務部發言人稱，美國商務部近日發布指南，以「推定違反美出口管制」為由，企圖在全球禁用中國先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片。「美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，嚴重損害全球半導體產業鏈供應鏈穩定，剝奪其他國家發展先進計算芯片和人工智能等高科技產業的權利。」

該發言人指，「中方認為，美方濫用出口管制，對中國進行遏制打壓，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業正當權益，危害中國發展利益。」

該發言人稱，美方措施涉嫌構成對陸企採取「歧視性限制措施」，並指任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸《反外國制裁法》等法律法規，須承擔相應法律責任。

大陸商務部表示，創新發展、合作共贏是大勢所趨。「中方敦促美方立即糾正錯誤做法，遵守國際經貿規則，尊重其他國家科技發展權利」，「中方密切關注美方措施執行情況，將採取堅決措施維護自身正當權益。」