聽新聞
0:00 / 0:00
香港新股融資 躍全球第二
寧德時代昨（20）日登陸港股，首日收盤大漲16.4%，也是今年以來全球最大型的新股集資活動，並讓香港在全球新股集資排名升至第二。港交所行政總裁陳翊庭表示，今年港股不論是IPO或上市後集資活動活躍，目前約有150家申請正在審理中。
綜合港媒報導，陳翊庭昨日出席寧德時代的上市儀式後指出，寧德時代若行使「綠鞋」超額配售股，集資額將達50億美元，不但會是今年全球最大的上市集資，也讓香港在全球新股集資排名衝上第二。
她進一步透露，今年港股不論是IPO或上市後集資活動活躍，年初至今港交所已接獲近100宗新上市申請，目前約有150家的申請正在審理中，其中包括龍頭企業及集資港幣10億元以上的大型新股。
其中，A+H股上市及中概股回流，是今年港交所新股市場主題之一，陳翊庭指出，除了寧德時代，目前已有超過40家A+H公司宣布將來港上市或已遞交上市申請，港交所亦會做好準備應對中概股回流。
香港財政司長陳茂波也出席了寧德時代的上市儀式，他表示，寧德時代是今年以來全球最大的上市案例，體現了企業和投資者對香港市場的信心。在地緣政治複雜的當下，香港作為平台，幫助各地企業上市，提供融資機會，正是順應時勢。
KPMG此前表示，香港IPO市場延續了2024年下半年的強勁勢頭，受惠於多宗大型新股上市成功，2025年第1季共完成15宗IPO，集資額達港幣177億元，高於去年同期接近三倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言