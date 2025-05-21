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香港新股融資 躍全球第二

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

寧德時代昨（20）日登陸港股，首日收盤大漲16.4%，也是今年以來全球最大型的新股集資活動，並讓香港在全球新股集資排名升至第二。港交所行政總裁陳翊庭表示，今年港股不論是IPO或上市後集資活動活躍，目前約有150家申請正在審理中。

綜合港媒報導，陳翊庭昨日出席寧德時代的上市儀式後指出，寧德時代若行使「綠鞋」超額配售股，集資額將達50億美元，不但會是今年全球最大的上市集資，也讓香港在全球新股集資排名衝上第二。

她進一步透露，今年港股不論是IPO或上市後集資活動活躍，年初至今港交所已接獲近100宗新上市申請，目前約有150家的申請正在審理中，其中包括龍頭企業及集資港幣10億元以上的大型新股。

其中，A+H股上市及中概股回流，是今年港交所新股市場主題之一，陳翊庭指出，除了寧德時代，目前已有超過40家A+H公司宣布將來港上市或已遞交上市申請，港交所亦會做好準備應對中概股回流。

香港財政司長陳茂波也出席了寧德時代的上市儀式，他表示，寧德時代是今年以來全球最大的上市案例，體現了企業和投資者對香港市場的信心。在地緣政治複雜的當下，香港作為平台，幫助各地企業上市，提供融資機會，正是順應時勢。

KPMG此前表示，香港IPO市場延續了2024年下半年的強勁勢頭，受惠於多宗大型新股上市成功，2025年第1季共完成15宗IPO，集資額達港幣177億元，高於去年同期接近三倍。

香港 寧德時代 IPO

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