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確定性…穩住外資在陸投資信心

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸發改委新聞發言人李超昨（20）日表示，當前穩定外資信心最需要的就是確定性，將繼續為跨國公司在陸投資發展創造良好條件，研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策措施。

在穩定外資上，李超提到幾點：一是正修訂擴大《外商鼓勵投資產業目錄》，目前已完成對社會公開徵求意見，各方關心的高端製造業、數位經濟等領域，都將在新版鼓勵目錄中得到體現。

二是從強化要素保障、優化金融支持、提升再投資便利度、做好再投資項目全流程服務保障等方面支持外資企業開展再投資。

三是在規劃、用地、用海、環評、能耗等方面開辟綠色通道，加快推動標誌性重大外資項目加快落地；四是建立重點外資企業「一對一」走訪工作機制，即時追蹤經營動態、聽取意見建議、推動解決實際問題等。

民營經濟促進法20日正式上路，針對民企關心問題，李超表示將用好新增地方政府專項債等相關政策，強化失信懲戒，加快構建民企帳款清欠進度；推動涉企執法專項行動，堅決防止違規異地執法和趨利性執法，實施好涉企收費長效監管機制，提高涉企收費透明度等。

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