陸民營經濟促進法 上路

備受關注的大陸民營經濟促進法昨（20）日正式施行，該法創下多個「首次」，包括為中國大陸首部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，同時首次明確民營經濟的法律地位，首次在法律中規定「促進民營經濟持續、健康、高質量發展，是國家長期堅持的重大方針政策」等，以支持民企創新發展。

據了解，這部法律共九章78條，圍繞公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護等方面建立相關制度。

綜合陸媒報導，中國政法大學教授李曙光認為，該法立法價值在於整合《民法》、《公司法》等法律法規中的相關規定，構建統一的民營經濟權利清單，為民營經濟發展奠定法治基礎；中央財經大學教授蘭日旭表示，該法推出使民營經濟發展由政策引導為主向法治保障轉變，打破種種隱性壁壘，形成真正公平競爭機制。

值得注意的是，該法推出的時機也耐人尋味，山東財經大學齊魯企業發展研究院常務副院長李鑫分析，此時推出民營經濟促進法，有來自經濟復甦壓力下的戰略選擇，2024年大陸民間固定投資占比較2015年下降近14個百分點，加上有川普關稅政策壓力，因此通過法治化手段規範政府行為，既符合WTO規則，又為民營企業參與國際競爭提供合規保障。