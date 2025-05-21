陸銀行定存利率 跌破1%

大陸央行昨（20）日宣布調降5月貸款市場報價利率（LPR）之際，六大國有銀行同日宣布下調人民幣存款利率，調整後，一年期定存利率已跌破1%。專家分析，此次存款利率下調幅度大於LPR降幅，有助商業銀行降低負債成本。

具體來看，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六大國有銀行及招商銀行等分別發布公告，下調多類存款利率。其中，活期存款利率下調5個基點；定期整存整取3個月期、半年期、1年期、2年期均下調15個基點，3年期和5年期均下調25個基點；協定存款利率下調10個基點；7天期通知存款利率下調15個基點。

調整後，1年期存款利率均跌破1%；3年期及5年期存款利率分別降至1.25%及1.3%。

根據金融監管總局近日披露的監管指標資料，繼去年第4季商業銀行淨利差降至1.52%後，今年第1季，商業銀行淨利差進一步降至1.43%，已經明顯低於1.8%的監管合意水準。

據中金公司測算，本次LPR下調及存款利率調降對銀行淨利差、營收、利潤的影響，分別為上升7個BP、3個BP、6個BP，綜合來看對銀行的影響偏正面。此外，本次存款利率下調是近幾年幅度最大的一輪，調整後1年期存款掛牌利率首次降至1%以下，可能引發存款流向非銀的風險。

華泰證券研究所所長張繼強分析，本次存款利率調降後，居民儲蓄收益將減少，中期看仍要適應低利率的環境。部分居民或會轉向投資貨幣基金、債券基金、銀行理財甚至權益資產，以便優化資產配置結構。存款利率降低後，居民也可能選擇轉存較長期限的存款，但目前增厚收益效果都較為有限。