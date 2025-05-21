聽新聞
0:00 / 0:00

陸銀行定存利率 跌破1%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸央行昨（20）日宣布調降5月貸款市場報價利率（LPR）之際，六大國有銀行同日宣布下調人民幣存款利率，調整後，一年期定存利率已跌破1%。專家分析，此次存款利率下調幅度大於LPR降幅，有助商業銀行降低負債成本。

具體來看，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六大國有銀行及招商銀行等分別發布公告，下調多類存款利率。其中，活期存款利率下調5個基點；定期整存整取3個月期、半年期、1年期、2年期均下調15個基點，3年期和5年期均下調25個基點；協定存款利率下調10個基點；7天期通知存款利率下調15個基點。

調整後，1年期存款利率均跌破1%；3年期及5年期存款利率分別降至1.25%及1.3%。

根據金融監管總局近日披露的監管指標資料，繼去年第4季商業銀行淨利差降至1.52%後，今年第1季，商業銀行淨利差進一步降至1.43%，已經明顯低於1.8%的監管合意水準。

據中金公司測算，本次LPR下調及存款利率調降對銀行淨利差、營收、利潤的影響，分別為上升7個BP、3個BP、6個BP，綜合來看對銀行的影響偏正面。此外，本次存款利率下調是近幾年幅度最大的一輪，調整後1年期存款掛牌利率首次降至1%以下，可能引發存款流向非銀的風險。

華泰證券研究所所長張繼強分析，本次存款利率調降後，居民儲蓄收益將減少，中期看仍要適應低利率的環境。部分居民或會轉向投資貨幣基金、債券基金、銀行理財甚至權益資產，以便優化資產配置結構。存款利率降低後，居民也可能選擇轉存較長期限的存款，但目前增厚收益效果都較為有限。

資產 負債 理財

延伸閱讀

香港存款暴增近3千億 助陣國銀分行大賺拆款財

陸銀行利率降不停 跨城存錢不划算 「存款特種兵」消失

錢越存越薄 大陸「存款特種兵」正漸退場

退休公務員超寵孫「每月噴上萬元帶他去迪士尼」做錯一事秒遭疏遠

相關新聞

大陸穩經濟 今年首降貸款利率

中國大陸昨日宣布今年首次調降貸款市場報價利率（LPR），釋放穩經濟訊號。最新五月LPR，五年期和一年期雙雙下降十個基點（...

輝瑞擬入股陸三生製藥

美國藥廠輝瑞與大陸三生製藥簽署創新藥物的獨家授權協議，三生製藥將獲得預付款12.5億美元，若達成開發進度等里程碑，還將獲...

陸銀行定存利率 跌破1%

大陸央行昨（20）日宣布調降5月貸款市場報價利率（LPR）之際，六大國有銀行同日宣布下調人民幣存款利率，調整後，一年期定...

陸民營經濟促進法 上路

備受關注的大陸民營經濟促進法昨（20）日正式施行，該法創下多個「首次」，包括為中國大陸首部專門關於民營經濟發展的基礎性法...

確定性…穩住外資在陸投資信心

大陸發改委新聞發言人李超昨（20）日表示，當前穩定外資信心最需要的就是確定性，將繼續為跨國公司在陸投資發展創造良好條件，...

香港新股融資 躍全球第二

寧德時代昨（20）日登陸港股，首日收盤大漲16.4%，也是今年以來全球最大型的新股集資活動，並讓香港在全球新股集資排名升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。