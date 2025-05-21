陸貸款利率下調 1年期、5年期LPR同步調降10個基點

在內需乏力、外部環境承壓背景下，大陸央行昨（20）日宣布今年首次下調貸款市場報價利率（LPR），將進一步帶動房貸利率及企業融資成本下行，有助於促消費、擴投資，提振市場信心支持實體經濟穩定增長。

最新5月報價，5年期和1年期LPR雙雙下調10個基點（BP，即0.01%），分別降至3.5%、3％，這也是繼去年10月以來，時隔七個月再次調降。

外界對於此輪LPR調整已有預期，日前大陸央行調降了作為政策利率的七天期逆回購利率10個基點，並預告這將帶動LPR下調。

5年期以上LPR的調整與房貸利率有直接關聯。陸媒貝殼財經指出，此次LPR下調將帶動大部分地區的房貸利率下調，以貸款期限30年的百萬人民幣房貸為例，利息減少近人民幣2萬元。

有分析指出，LPR下調將有助刺激購房需求，另一方面，當前居民資產負債表尚未完全修復，購房意願仍然偏弱，因此LPR下調效果可能需要一定時間才能顯現。

企業短期貸款利率主要與1年期LPR掛鉤。中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，在第1季信貸衝高之後，第2季信貸需求出現回落。當前經貿摩擦下內外不確定性仍在，對市場預期及出口成長形成擾動，外貿企業、產業鏈上下游及居民相關信用擴張節奏放緩。透過適當下調LPR引導貸款利率繼續下行，以進一步激發有效融資需求，穩定信用水平，有助於鞏固經濟基本面。

多家機構人士分析指出，對於投資者而言，LPR下調可能帶來融資成本的降低和市場信心的提振，但同時也可能導致存款利率進一步下調，影響固定收益產品的收益率。

中指研究院政策研究總監陳文靜表示，LPR下調將提振市場信心，有助於穩定居民財富效應，從而推動消費和投資需求。華創證券首席宏觀分析師張瑜指出，LPR下調有助於降低企業融資成本，從而改善企業盈利預期，可能推動股市反彈。