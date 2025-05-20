陸央行：實施好適度寬鬆的貨幣政策 滿足實體經濟融資需求

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝19日主持召開金融支援實體經濟座談會，此次會議強調，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，維持市場競爭公平秩序，並且要滿足實體經濟有效融資需求，保持金融總量合理增長。

據大陸央行網站20日消息，5月19日，上述會議指出，4月25日中共中央政治局會議分析研究當前經濟情勢，並對下一步經濟工作做出重要部署。金融體系要提高政治站位，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，抓好一攬子貨幣金融政策措施的落實和傳導，以高品質發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

會議強調，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，滿足實體經濟有效融資需求，維持金融總量合理增長。加力支持科技創新、提振消費、民營小微、穩定外貿等重點領域，以用好用足存量和增量政策，提高金融支持實體經濟質效，支持經濟結構調整、轉型升級和新舊動能轉換。

會議還提及，強化貨幣政策執行與傳導，維持市場競爭公平秩序，推動金融服務實體經濟與銀行本身永續發展的有機統一。有秩序地推進人民幣國際使用，提高貿易和投融資便利化水準。統籌發展與安全，堅決維護國家金融安全。

此外，大陸央行同日還透露，潘功勝於20日與來訪的美國前財長、華平投資集團主席蓋特納（Timothy Geithner）會晤。雙方就全球經濟金融情勢、中國宏觀經濟政策和金融市場發展等議題交流。不過，截至發稿，大陸官方尚未透潘功勝與蓋特納會面的露更多細節。