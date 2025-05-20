快訊

北市公車衝撞行人庇護島 整車「大彈跳」嚇壞路人…2乘客送醫

強降雨襲擊！鐵公路和仁至崇德將搶通 花蓮「1村」明上午停班課

整理包／輝達總部確定！北士科T17、T18在哪？「只租不賣」神秘地主又是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

中國大陸4月黃金進口猛增73% 創11個月新高

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國4月黃金進口總量達到127.5公噸，創下11個月來的新高。（美聯社）
中國4月黃金進口總量達到127.5公噸，創下11個月來的新高。（美聯社）

中國大陸海關資料顯示，中國4月黃金進口總量達到127.5公噸，創下11個月來的新高，月增幅高達73%。與此同時，鉑金進口量也創新一年來最高，4月進口11.5噸。

儘管金價創歷史新高，但中國4月黃金進口單月飆升73%，創近一年最高水準，人行為滿足投資避險需求，4月份向部分商業銀行分配新進口配額。

大陸黃金進口量大增，這個大幅成長的時間點發生在金價反復創下歷史新高、甚至一度觸及每盎司3,500美元的背景下，這種逆勢增長凸顯投資者對黃金的旺盛需求，即便在高價環境下，購買意願依然強勁。

4月份人行向部分商業銀行分配新進口配額的舉措，是推動進口激增的關鍵因素。值得注意的是，人行對實物黃金流動實施嚴格管控，通常僅向特定指定銀行發放進口許可和配額。

這一舉措明顯旨在回應貿易戰期間機構投資者和散戶對避險資產的強烈需求。大陸國內投資者正大量轉向黃金以對沖日益升級的地緣政治不確定性，這已成為推動今年早些時候黃金價格強勁上漲的重要動力。

雖然隨著貿易局勢可能緩解的希望升溫，5月中美各取消91%的加徵關稅，金價出現了一定回落，但分析指出，人行持續購買黃金以分散美元資產配置的戰略舉措預計將進一步支撐金價。

值得注的是，受到中國珠寶商與投資者們對鉑金的需求意外激增，使得4月中國整體鉑金進口量達到一年以來最高水準，這種兼具避險與首飾製造屬性的貴金屬近年來價格長期萎靡，但隨著同屬避險與裝飾金屬的黃金猛漲至3,500美元創下歷史最高點，鉑金有望接力黃金迎來新一輪強勁漲勢。

在黃金價格暴漲且波動範圍劇烈之際，鉑金因價格長期相對穩定而更具投資與首飾購買吸引力。至少消費端與珠寶商們轉向鉑金首飾的核心原因在於去年黃金類珠寶銷量開始下滑—主要由於黃金價格高昂且波動性較大，長期經營黃金珠寶的商家們紛紛轉向鉑金類首飾產品，欲購買首飾的消費者也愈發青睞鉑金，交易員們也將避險目光投向這種更廉價的貴金屬。

此外，鉑金需求的不斷增長可能會耗盡已經在不斷減少的鉑金庫存，預計整個6月和七月市場仍將保持緊張進而推動鉑金價格大漲，今年迄今為止鉑金價格已上漲 10%。

黃金 金價 避險

延伸閱讀

認為不動產較安全 美國富人貿易戰下大買豪宅

竹北市雙市黃金線接駁今通車 未完備核准設站上路惹議

關稅推升金價 好市多金條再限購 每次限買1根2盎司

真的是無人秘境沙灘！ 澎湖「鎖港沙灘」一整排白色涼亭搭配黃金珊瑚，海水超級清澈太美

相關新聞

陸央行：實施好適度寬鬆的貨幣政策 滿足實體經濟融資需求

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝19日主持召開金融支援實體經濟座談會，此次會議強調，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，維持市...

中國大陸4月黃金進口猛增73% 創11個月新高

中國大陸海關資料顯示，中國4月黃金進口總量達到127.5公噸，創下11個月來的新高，月增幅高達73%。與此同時，鉑金進口...

陸618大促預售何種最熱？統計：演唱會等興趣消費最夯

大陸科技消費網站「什麼值得買」發布電商618年中大促預售期消費趨勢。數據顯示，自13日20點至5月18日23點59分，以...

大陸16至24歲青年失業率 4月降至15.8%創4個月新低

大陸國家統計局20日公布，4月全國城鎮不包含在校生的16到24歲勞動力失業率為15.8%。該數據比3月回落0.7個百分點...

香港2至4月失業率3.4% 較1至3月微升0.2個百分點

香港政府今天最新公布的數據顯示，2至4月失業率上升至3.4%，微升0.2個百分點；失業率上升較多的行業有建造、住宿服務、...

寧德時代香港首日上市 股價收盤飆16.42%

中國電動車電池生產商寧德時代今天在香港交易所首日掛牌上市，股價收盤較招股價上升16.42%，報306.2港元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。