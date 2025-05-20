陸618大促預售何種最熱？統計：演唱會等興趣消費最夯

大陸科技消費網站「什麼值得買」發布電商618年中大促預售期消費趨勢。數據顯示，自13日20點至5月18日23點59分，以電影、音樂會、演唱會為代表的體驗類票務、休閒娛樂、影音播放等興趣消費相關品類網站成交金額（GMV）分別年增555.90%、55.40%和54.84%。顯示興趣消費成為不少消費者的購物重要驅動力。

今年「618」特別值得外界關注，主因在於其被放在「提振消費年」的大背景下，而2025《政府工作報告》將「提振消費」列為九大重點任務之首。也讓今年618大促的消費趨勢、成績受到矚目。

大陸各電商平台今年搶跑618，起跑時間再提前，13日即開啟預售。自從預售期平台數據觀察，消費者對於「以舊換新」的熱情依舊高漲，帶動「什麼值得買」平台內相關關鍵詞GMV年增26.37%，所覆蓋的主要品類如影音播放、生活電器、手機通訊GMV分別年增54.84%、44.38%和29.08%。

在大陸官方擴大補貼範圍狀態下，包括智慧手錶也納入補貼，大促開始6天以來，該平台智慧手錶GMV也年增129.12%，華為GT5 Pro、小米S3、vivo Watch GT都成為品類優勢單品。

「什麼值得買」電商營銷負責人張宇昂表示，雖然當下消費者面對電商活動的態度整體更為理性，但其中能滿足興趣需求、提升生活品質的商品依然能夠有效激發大眾消費潛力。「從今年618大促預售成績來看，人們對於美好生活的嚮往和期待始終如一。」他說。

近期多家電商平台也發布開門紅戰報，比如淘寶天貓618開門紅戰報顯示，有43品牌1小時破億，開賣首小時，超1.3萬個品牌成交年增率翻倍;電商快手戰報顯示，對比2024年618大促開門紅首日，快手電商泛貨架商品卡GMV年增282%，搜索GMV年增753%，直播間GMV年增92%。

大陸機構國信證券分析今年618有三大不同：一是時間提前至13日啟動，促銷的時間拉長有助於消費者挑貨比價，也有助於平台強佔市場熱度；二是還有大陸官方「以舊換新」國家補貼的支持；三是促消費的規則升級，取消過往複雜「滿減」規則。