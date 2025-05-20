快訊

「台灣第一美腿」消失半年原因曝…罹癌化療6次 體重爆增近20公斤

台南玉井汽車暴衝奪命 夫妻遭撞「天人永隔」…駕駛稱當下癲癇發作

黃仁勳演說中最大亮點！為客戶需求推出「1產品」 大摩等多家外資唱旺

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸國台辦喊話賴政府「三件事」 陸委會回應

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
賴總統就職周年，兩岸官方針對賴總統談話有所回應，陸委會20日晚間回應大陸國台辦發言人的談話，呼籲認真傾聽我方釋出的善意。（圖／本報資料照片）
賴總統就職周年，兩岸官方針對賴總統談話有所回應，陸委會20日晚間回應大陸國台辦發言人的談話，呼籲認真傾聽我方釋出的善意。（圖／本報資料照片）

賴總統就職周年談話沒有觸及兩岸議題，僅在問答時有所回應，大陸國台辦也在回應中提出三件事喊話賴政府，就此陸委會也表示，呼籲陸方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽我方釋出的善意，透過相互尊重、對等尊嚴的互動交流，方有助於台海和平穩定發展。

大陸國台辦透過發言人陳斌華答記者問，回應賴總統談話時，指出台獨分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。陸方呼籲「停止謀獨挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎」。

就上述陸方喊話的三件事以及相關表態，大陸委員會20日晚間回應指，近期賴總統在專訪中重申台灣社會與人為善，希望與對岸和平相處、共存共榮，並於今日520談話，再次強調盼兩岸在對等尊嚴基礎上進行交流與合作，以交流取代圍堵，對話取代對抗。

陸委會呼籲陸方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽我方釋出的善意，透過相互尊重、對等尊嚴的互動交流，方有助於台海和平穩定發展。

陸委會 賴政府 國台辦 台海

延伸閱讀

陸拒我參加WHA 國台辦：謀獨挑釁必遭反制

陸國台辦批查親中藝人 陸委會：不會讓藝人被予取予求

我查處親中藝人 陸國台辦：將採必要措施維護藝人權益

將修改公務員赴陸規定？ 陸委會：內部討論等確定再公開

相關新聞

大陸國台辦喊話賴政府「三件事」 陸委會回應

賴總統就職周年談話沒有觸及兩岸議題，僅在問答時有所回應，大陸國台辦也在回應中提出三件事喊話賴政府，就此陸委會也表示，呼籲...

大陸16至24歲青年失業率 4月降至15.8%創4個月新低

大陸國家統計局20日公布，4月全國城鎮不包含在校生的16到24歲勞動力失業率為15.8%。該數據比3月回落0.7個百分點...

香港2至4月失業率3.4% 較1至3月微升0.2個百分點

香港政府今天最新公布的數據顯示，2至4月失業率上升至3.4%，微升0.2個百分點；失業率上升較多的行業有建造、住宿服務、...

中國大陸4月黃金進口猛增73% 創11個月新高

中國大陸海關資料顯示，中國4月黃金進口總量達到127.5公噸，創下11個月來的新高，月增幅高達73%。與此同時，鉑金進口...

陸618大促預售何種最熱？統計：演唱會等興趣消費最夯

大陸科技消費網站「什麼值得買」發布電商618年中大促預售期消費趨勢。數據顯示，自13日20點至5月18日23點59分，以...

寧德時代香港首日上市 股價收盤飆16.42%

中國電動車電池生產商寧德時代今天在香港交易所首日掛牌上市，股價收盤較招股價上升16.42%，報306.2港元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。