大陸國台辦喊話賴政府「三件事」 陸委會回應

賴總統就職周年談話沒有觸及兩岸議題，僅在問答時有所回應，大陸國台辦也在回應中提出三件事喊話賴政府，就此陸委會也表示，呼籲陸方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽我方釋出的善意，透過相互尊重、對等尊嚴的互動交流，方有助於台海和平穩定發展。

大陸國台辦透過發言人陳斌華答記者問，回應賴總統談話時，指出台獨分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。陸方呼籲「停止謀獨挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎」。

就上述陸方喊話的三件事以及相關表態，大陸委員會20日晚間回應指，近期賴總統在專訪中重申台灣社會與人為善，希望與對岸和平相處、共存共榮，並於今日520談話，再次強調盼兩岸在對等尊嚴基礎上進行交流與合作，以交流取代圍堵，對話取代對抗。

陸委會呼籲陸方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽我方釋出的善意，透過相互尊重、對等尊嚴的互動交流，方有助於台海和平穩定發展。