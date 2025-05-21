德陽高端銀粉投產 布局微納材料

近日，東方電氣精細電子材料（德陽）有限公司（簡稱東方精材）「年產350噸高分散超細銀粉產線」正式在四川省德陽市綿竹高新區投產。據悉，此舉將填補大陸高端銀粉規模化生產的空白。

微納材料是光伏（太陽能）、半導體等戰略性產業的核心基礎材料，曾長期被國外壟斷，成為制約大陸光伏及電子產業發展的「卡脖子」難題。

東方精材以新能源微納銀粉材料為切入點，從實驗室研發到規模化量產，目前已掌握「粒徑及分布可控制備、孔徑及比表可控、表面改性和功能化、鍵合官能團種類和密度精準調控、納米粒子規模化生產」等五大核心技術。

同時，東方精材還自主設計搭建了先進自動化微納米材料生產線，構建高度模組化的工藝控制體系，實現材料柔性製造，可根據不同材料的晶體結構特性和應用需求，組合工藝模組並優化反應路徑。

此前，大陸高分散超細銀粉長期依賴進口，年需求量超千噸，而此次東方精材一期350噸的產能將顯著緩解這一情況，標誌著大陸高端銀粉自產化邁出關鍵一步。未來，東方精材將聚焦半導體封裝微納米材料研發，儲備前沿技術，聯合高校院所及產業鏈夥伴共建「微納生態圈」，打造國際級半導體封裝材料創新高地。