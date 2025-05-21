大企業+大科學 上海浦東科創雙輪驅動

大企業叠加大科學設施，上海浦東科創雙輪驅動。中新社報導，19日在浦東新區科技節開幕式上，浦東新區大企業開放創新中心計畫（GOI）迎來拜耳、輝瑞、索尼等新一批5家國際領軍企業加入；中國科學院上海高等研究院等7家大科學設施單位，響應大陸「國家重大科技基礎設施」進一步面向企業開放共享倡議。

科技創新成果源自大量的創新主體，新質生產力的催生和演進更是離不開廣大的創新型企業。浦東營造的「熱帶雨林式」創新生態，吸引了更多的創新個體加入。

2021年7月浦東新區發布大企業開放創新中心計畫，旨在通過發揮大企業創新資源和全球創新網絡優勢，集聚、培育、孵化創新鏈上的中小科技企業，協同創新助推關鍵核心技術創新突破、促進大中小企業集聚與融通、激發創新生態活力。

浦東新區官方最新數據顯示，截至目前，浦東GOI成員已突破100家，賦能企業超6000家的「生態矩陣」已成型，GOI累計推動3600家企業技術突破、吸引投資超54億元人民幣。

大科學設施單位通過優化開放機制與資源整合提升服務效能，依託供需精準對接與政策激勵激活產學研合作活力，聚焦重點產業領域聯合攻關技術難題，強化人才配套保障與科普功能拓展夯實創新生態根基，形成覆蓋「需求對接—科研攻關—成果轉化—人才培育—科普傳播」全鏈條開放共享機制。

GOI生態擴容與大科學設施開放正在浦東形成「雙輪驅動」，集聚全球創新要素，又推動深度服務產業創新，為浦東打造開放創新首選地提供戰略支撐。