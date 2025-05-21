以舊換新帶動 陸4月零售消費 比同期成長5.1%

中國大陸國家統計局19日公布，4月大陸社會消費品零售總額同比增長5.1%，消費品以舊換新相關商品銷售大幅成長。

中新社報導，大陸國家統計局新聞發言人付淩暉在國務院新聞辦公室記者會上說，4月大陸市場銷售穩步回升。從累計看，以商品銷售為主的社會消費品零售總額和以服務消費為代表的服務零售額均呈現回升。

1至4月，大陸社會消費品零售總額同比增長4.7%，服務零售額同比增長5.1%，均比一季度加快0.1個百分點，後者增速更連兩個月加快。

值得注意的是，在消費品以舊換新政策加力擴圍帶動下，相關商品增長較快。4月分，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類商品零售額同比分別增長38.8%、33.5%、26.9%和19.9%，均明顯快於商品零售額增速，有力支撐市場銷售增長。

居民消費品質要求提升，也帶動相關商品銷售增長。4月限額以上單位糧油食品類、體育娛樂用品類、金銀珠寶類商品零售額同比分別增長14%、23.3%和25.3%。

付淩暉還提及網上零售、即時零售等新業態高效便捷，受到消費者歡迎。1至4月實物商品網上零售額同比增長5.8%，持續高於社會消費品零售額增速。