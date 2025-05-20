大陸16至24歲青年失業率 4月降至15.8%創4個月新低
大陸國家統計局20日公布，4月全國城鎮不包含在校生的16到24歲勞動力失業率為15.8%。該數據比3月回落0.7個百分點，並創4個月新低。
財聯社報導，大陸國家統計局20日發布4月分年齡組失業率數據。全國城鎮不包含在校生的16到24歲勞動力失業率為15.8%，不包含在校生的25到29歲勞動力失業率為7.1%，不包含在校生的30到59歲勞動力失業率為4.0%。
同日，大陸國家發改委表示，已會同有關部門加快推出穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措，目前有關部門正在抓緊落實，大部分政策舉措計劃將在6月底前落地。同時，不斷完善穩就業穩經濟政策工具箱，確保有需要的時候能夠及時公布實施。
另外，國家統計局19日公布，4月全國城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.1個百分點。
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