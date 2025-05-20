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陸國家發改委：大部分穩就業穩經濟政策6月底前實施
大陸國家發改委新聞發言人李超20日表示，已會同有關部門加快推出穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措，目前有關部門正在抓緊落實，大部分政策舉措計劃將在6月底前落地。同時不斷完善穩就業穩經濟政策工具箱，確保有需要的時候能夠及時公布實施。
證券時報報導，李超在國家發改委5月新聞發布會上表示，國家發改委力爭在6月底前下達完畢今年全部的「兩重」（重大戰略實施和重點領域安全能力建設）建設項目清單，高標準抓好組織實施。
李超指出，民營經濟促進法20日起正式施行，國家發改委將從三方面推動法律實施工作：一是全面開展法律宣傳活動，二是加快推動配套政策措施落地見效，三是會同有關部門和地方，切實推動解決民營企業關心和關切問題。
其中，在制定配套政策方面，國家發改委會同有關部門系統謀劃了7個方面53項政策舉措。目前相關政策舉措已陸續公布實施。例如關於健全社會信用體系意見、市場准入壁壘清理整治行動等。後續國家發改委還將建立細化台帳，逐項推動相關政策舉措出台和實施。
在解決民企關心的問題方面，則要用好新增地方政府專項債等相關政策，強化失信懲戒，加快構建民營企業帳款清欠進度；推動涉企執法專項行動，堅決防止違規異地執法和趨利性執法，實施好涉企收費長效監管機制，提高涉企收費透明度。
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