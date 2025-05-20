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中國電動車產業鏈大舉進駐泰國 衝擊在地企業

中央社／ 台北20日電

美中掀起貿易戰後，2018年迄今已有20個中國汽車品牌進駐泰國，中國相關汽車零部件商跟進赴泰設廠暴增3.4倍，挾著技術與價格優勢，構建電動汽車獨立產業鏈，已嚴重衝擊當地日本車廠與泰國企業。

日經中文網今天報導，中國汽車相關企業正在泰國擴大構建供應鏈。隨著比亞迪等電動車大廠進駐，車載電池等大型零部件企業也在陸續建廠。中國企業以泰國為基地，瞄準亞洲市場的需求。

報導指出，在泰國，比亞迪和長城汽車等超過20個中國汽車品牌進駐，以東部經濟走廊為中心，一部分廠商已啟動電動車的當地語系化生產。去年7月開始生產的比亞迪工廠成為核心，環繞該工廠的供應鏈不斷完善。

許多中國企業自2018年前後中美貿易摩擦加劇以來，開始加快將工廠遷往泰國的步伐。根據調查公司MarkLines和泰國政府的資料統計，截至今年3月，由中國企業出資設立的汽車相關零部件泰國本地法人數量已達165家，是2017年底的3.4倍。

日資汽車製造商自1960年代開始在泰國設立了生產基地，相關供應商約達1400家。此外，日系車企與財團等當地企業的合資公司也很多，構建了垂直整合型的產業金字塔。另一方面，中國企業幾乎不使用日資車企建立的供應鏈，正在試圖構建新的產業結構。

據報導，中國大型車企向供應商訂購的零部件供貨價格低於日系車企近3成。此外，中國企業明顯傾向於自主生產電池等核心零部件，或採購自相關中國供應商。

泰國汽車零部件製造業協會會長宋波（SompolTanadumrongsak）表示，中國企業的進一步進駐將破壞現有供應鏈，當地企業無法充分受益。

泰國大型汽車零部件製造商Thai Summit Group的高管還指出，中國供應商提供的零部件具有成本競爭力，日系車企也可能轉向使用這些零部件。

報導說，在泰國的新車市場，豐田和本田等日資車企雖然保持著70%以上的市占率，但在中國企業的強勢進攻下持續下滑。如果中國企業在當地不斷擴大供應鏈，其競爭力將進一步提高，日系車企的優勢地位可能更加動搖。

據新浪財經，泰國汽車協會的統計資料顯示，2023年泰國傳統燃油汽車的掛牌量相比2022年下降了約13.3%，而純電動車卻驚人地增長700%。中國品牌正在挑戰日系品牌的傳統優勢地位。泰國電動汽車銷售排行榜上前4名均為中國品牌，前10名中有8個品牌來自中國。

中國中央財經大學國際經濟與貿易學院俞脫脫指出，泰國本土企業對中國車企的進入抱有憂慮。一方面，電動汽車適合採用廠商直銷模式，對本地經銷商的依賴程度低於傳統燃油車企；另一方面，泰國本地供應商是在傳統燃油車時代成長發展的，缺乏生產三電（電池、電機、電控）零部件的技術和經驗，在電動汽車產業鏈中的地位相對邊緣化。

電動汽車 泰國 品牌

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